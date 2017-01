Flyplassangrep kan skje i Norge

Personen som drepte fem personer på Fort Lauderdale flyplass i går hadde våpenet i den innsjekkede bagasjen. Han skjøt ofrene ved bagasjebåndene. Luftfartstilsynet sier til NRK at en lignende situasjon kan skje i Norge.

– Dersom det jeg har fått referert av hendelsesforløpet i USA er riktig, så praktiserer de regelverk, prosedyrer og rutiner på samme måte som i Norge. Og da er jo svaret på om dette kan skje i Norge: Ja, sier seksjonssjef i Security i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen.

Han forklarer at det strenge sikkerhetsregimet man er utsatt for under reisen opphører når man som passasjer henter bagasjen.

– Bagasjeområdet er ikke definert innenfor det som er definert som sikkerhetsbegrenset område, sier Ingebrigtsen.

Spesialbagasje

Seksjonssjef Security i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigsten sier at dagens rutiner er vurdert til å ivareta sikkerheten i luftfarten på en god måte. Foto: Luftfartstilsynet

Det er fullt lovlig å ta med seg våpen og ammunisjon på fly. I Norge må våpenet demonteres før det sendes, rapporteres, og sendes som spesialbagasje. Det blir levert tilbake i bagasjeområdet.

– I Internasjonal luftfart har vi regler og rutiner for hvordan våpen og andre ulovlige gjenstander skal sendes med fly. Disse rutinene er vurdert til å ivareta sikkerheten i luftfarten på en god nok måte, sier Ingebrigtsen.

Han forklarer at tryggheten i luftfart i hovedsak handler om hva man har lov å ha med seg inn i kabinen, slik at fly ikke skal bli utsatt for angrep. Derfor har man strenge sikkerhetskontroller før folk går ombord.

– Vil evaluere

– Hva tenker dere om at det viser seg at det kan være farlig å oppholde seg i bagasjeområdet ved ankomst, slik tilfellet var på Fort Lauderdale?

– I dette tilfellet så har det skapt en farlig situasjon, men på et eller annet sted må jo bagasjen gjenforenes med passasjerer, og luftfarten har vurdert det til at denne måten å gjøre det på er godt nok når det gjelder det flysikkerhetsmessige.

Ingebrigtsen mener reglene kommer til å bli evaluert etter skytingen på flyplassen i USA.

– Luftfarten har tradisjon om å vurdere alle hendelser opp mot regelverk, rutiner og prosedyrer, og det kommer til å bli gjort i dette tilfellet.

Nødutganger viktige

Sunniva Frislid Meyer. Foto: Svein Erik Dahl / TØI

Forsker Sunniva Frislid Meyer ved Transportøkonomisk institutt har skrevet doktorgrad om terror i offentlige rom. Hun understreker at skyteangrep kan inntreffe nesten overalt i det offentlige rom, slik at området rundt bagasjebåndene i utgangspunktet ikke er farligere enn andre offentlige steder uten sikkerhetskontroll.

– Men ved skyteangrep er det viktig at evakueringsmulighetene er gode. Et relativt rimelig og effektivt sikkerhetstiltak er derfor å sikre mange nok nødutganger ved skyteangrep og andre uønskede hendelser, sier hun.