Flypassasjer tatt hånd om av helsepersonell: Testes for koronasmitte

Norwegian-flyet fra Salzburg ble forsinket ved ankomst på Gardermoen i ettermiddag. Grunnen var at én av passasjerene hadde blitt dårlig mens flyet var i lufta.

Avinor sier kommuneoverlegen ble kontaktet, i tråd med gjeldende beredskapsrutiner.

– Det er iverksatt tiltak av kommuneoverlegen på Ullensaker kommune. Vi har fått beskjed om at det er mistanke om smitte om bord i flyet, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor.

Ambulansepersonell i smittedrakt

Kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Lars Meyer-Myklestad, bekrefter at en person ble syk, og at det er mistanke om smittsom sykdom. Han vil ikke si noe mer om eventuell diagnose, av personvernhensyn.

– I denne situasjonen, der vi har en spesiell sykdom vi er oppmerksomme på, ble kommuneoverlegen koblet på grunn av mistanke om mulig smitte. Da er det en naturlig reaksjon at ambulansepersonellet kler seg opp i smittedrakt.

Meyer-Myklestad sier håndteringen er i tråd med rutinene for når en person blir syk av ukjent årsak og tilstand. Passasjeren skal ha blitt fraktet av gårde i ambulanse.

– Frivillig hjemmekarantene

De øvrige passasjerene på flyet skal ikke ha blitt pålagt å gå i karantene, men ble møtt med to generelle informasjonsskriv.

– Etter dette går passasjerene av som de vanligvis gjør. I disse tider blir de møtt med informasjonsmateriell om at de har opplevd at en syk pasient har blitt fraktet ut. I skrivet heter det at pasienten blir testet for en mulig smittsom infeksjonssykdom, og at de vil bli kontaktet av FHI om det er noe som er av betydning for passasjerene.

Meyer-Myklestad sier at alle utenlandspassasjerer som kommer fra utvalgte områder med risiko for korona, skal inn i en frivillig hjemmekarantene. Dette blir det opplyst om i et eget skriv.

– Det er rutinemessig fordi man kommer fra slike regioner, og har ingenting med denne hendelsen å gjøre, Meyer-Myklestad.

Flyet kom fra Salzburg, som ikke er FHIs liste over områder med utbredt smitte. Det er imidlertid Tyrol, som er nabokommune med Salzburg.

Stavanger Aftenblad har tidligere meldt om personer som er koronasmittet etter å ha vært på skiferie nær grensen til Italia.

– De kom fra Salzburg, men vi vet ikke hvor passasjerene har vært. Derfor deler vi ut en brosjyre om hvilke regioner passasjerene skal være oppmerksomme på, sier Meyer-Myklestad.

180 fra Salzburg pålagt karantene

Samtidig melder Stavanger Aftenblad at 180 flypassasjerer fra Salzburg som landet på Flesland onsdag, må rett i karantene.

Lufthavndirektør Helge Eidsnes sier at alle på flyet ble satt i 14 dagers karantene, etter vurdering fra lege.

– De som er friske er sendt videre, og de med symptomer blir fulgt opp av helsetjenesten. Det gjelder både passasjerer og besetning, sier Eidsnes til avisa.

Norwegian bekrefter

Norwegian skriver i en e-post at de ikke kommenterer sykdom hos kunder eller ansatte, men bekrefter at det har vært mistanke om korona-smitte om bord på den aktuelle flyvningen fra Salzburg til Gardermoen.

– Vi følger situasjonen nøye og forholder oss til anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, samt lokale helsemyndigheter.

– På et generelt grunnlag kan vi si at dersom det oppstår mistanke om smitte om bord på et av våre fly, har våre ansatte rutiner og utstyr for å håndtere dette, skriver Astrid Mannion-Gibson, talsperson i Norwegian, i en e-post til NRK.