Flyktet fra krigen i mars – allerede i full jobb

– Jobben min gjør at jeg har det bedre, at jeg klarer å tenke på noe annet enn det som skjer i Ukraina, sier Olena Novikova (35) fra Kyiv.

Før krigen jobbet Olena ved en fertilitetsklinikk i den ukrainske hovedstaden, hvor hun hjalp par med assistert befruktning. I dag gjør hun akkurat det samme ved en klinikk i Oslo sentrum.

Hun er ikke den eneste ukrainske flyktningen som har kommet raskt i arbeid. Nye tall fra Nav viser at mer enn 500 ukrainere kom i jobb mellom mars og mai, enten deltid eller fulltid. Omtrent 400 av disse er flyktninger, anslår Nav.

Olena har slekt som har bodd lenge i Norge, og kom til landet kort tid etter at Russland angrep Ukraina. Med seg hadde hun datteren på fem. Mannen og foreldrene hennes er fortsatt i hjemlandet.

– Den nye jobben har gjort at datteren min og jeg kan komme i gang med et eget, uavhengig liv i Norge. Den gjør også at jeg kan sende penger hjem til familien, forteller Olena.

Nav-sjef Hans Christian Holte ønsker de nye tallene velkommen.

– En del ukrainske flyktninger har kommet raskt ut i arbeidslivet. Dette er både imponerende og gledelig. Vi vet at arbeidsplassen er en helt sentral arena for inkludering, sier han.

Nav-sjef Hans Christian Holte er imponert over ukrainske flyktninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tallene til Nav forteller lite om bakgrunnen til de 400 flyktningene som allerede har funnet seg jobb. Holte mener at det er grunn til å tro at mange har høyere utdanning enn det som er vanlig blant ukrainske flyktninger.

Til tross for dette mener Holte at tallene gir grunn til videre optimisme.

– Jeg er ganske trygg på at flere ukrainske flyktninger vil komme i jobb fremover. Vi har et arbeidsliv i Norge som har stort behov for arbeidskraft på en rekke områder.

Vilde Hernes forsker på innvandring og integrering ved OsloMet. Hun tror at det vil ta tid å få ukrainske flyktninger flest inn på arbeidsmarkedet.

– Vi må huske at det har kommet mer enn 12.000 voksne ukrainske flyktninger til Norge, sier hun.

Forsker Vilde Hernes tror det vil ta tid å få ukrainske flyktninger flest i arbeid. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Hernes tror at mange må etterutdanne seg før de kan jobbe i Norge.

– Inntrykket i mediene er ofte at ukrainske flyktninger snakker engelsk og skal rett inn i arbeidsmarkedet. Dette er ikke sant. Kun 10 prosent snakker flytende engelsk og over femti prosent har svært begrensede engelskkunnskaper. Så språkbarrieren er høyst til stede også for denne gruppen, forteller Hernes.

Tilbake i Oslo har Olena fra Kyiv startet på et nettkurs for å lære seg norsk. Om fremtiden blir i Norge eller Ukraina avhenger av hvordan krigen utvikler seg videre.

–Vi vil hjem igjen, men ikke på en god stund. Først må Ukraina bli et trygt sted for datteren min, sier Olena.