Fly med tekniske problemer måtte snu i lufta

Rute SK257 med 78 passasjerer om bord var på vei til Flesland i Bergen da det fikk problemer.

Flyet tok av fra Oslo lufthavn klokken 09.03, men etter at det fikk tekniske problemer ble det bestemt at det skulle tilbake til Oslo for å utbedre feilen der.

– Vi har fått beskjed om økt beredskap i forbindelse hydraulikk problemer på SK257 sa Cathrine Framholt pressevakt i Avinor før flyet hadde landet på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Ifølge Avinor er slik beredskap vanlig prosedyre under denne typen hendelser.

Flyet landet på Oslo Lufthavn like før klokken 12. SAS opplyser at det ble foretatt en såkalt sikkerhetslanding, uten problemer.



Passasjerene ble booket om til en annen flygning til Bergen.