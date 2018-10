Flomfaren oppgradert: Se flommens herjinger

Ordførere og redningsmannskaper i de utsatte områdene beskriver situasjonen som dramatisk, og flere steder har det blitt statt krisestab.

Nedbør, snøsmelting og varmerekorder fører til at bekker og elver går over sine bredder.

De ekstreme forholdene har ført til et sjeldent flomkaos, og søndag ettermiddag ble flomfaren oppgradert til rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget.

Fjøs tatt av elva

I Luster i Sogn og Fjordane ble et fjøs med 13 geiter tatt av vannmassene og flyttet 50 meter nedover elva.

Brannvesenet rykket ut til gården for å redde ut dyrene. For å komme fram til dyrene, måtte redningsmannskapene bruke båt.

VELLYKKET: Brannvesenet reddet ut alle de13 geitene som var sperra inne i fjøset. Foto: Kari Evjen

Alle dyrene som var sperret inne i fjøset ble reddet ut.

Ordføreren i Luster, Ivar Kvalen beskriver situasjonen i kommunen som dramatisk.

I Mørkridsdalen og Fortunsdalen er omkring 30 personer isolerte og flere hus står nå i fare for å bli tatt av naturkreftene.

Øyvind Listou er en av de 13 beboerne som er isolert i Mørkridsdalen.

– Jeg har bodd her i over 60 år og aldri sett elva som i dag, sier han til NRK.

ISOLERT: Øyvind Listou sier til NRK at han aldri har opplevd noe lignende. Han har bodd i Mørkridsdalen i over 60 år. Foto: Privat

På Voss har regnet allerede ført til tiårsflom.

FLOM: Rundt klokka 10 søndag formiddag begynte Vangsvatnet på Voss å flomme over ved Voss camping. Foto: Brita Engeseth

Hasteevakuert

Turid Eiesar og barna hennes Frøya (7) og Trym (10) er blant dem som har blitt evakuert fra Skjåk. Turid sier til NRK at vannet plutselig begynte å stige voldsomt.

EVAKUERTE: Turid og barna Frøya (7) og Trym (10) må vente på gården til Turids far til vannet har trukket seg tilbake. Foto: Privat

– I løpet av noen minutter gikk det fra å være litt bløtt til å stå 20–30 cm under vann, forteller hun.

Politiet kom til huset og evakuerte familien. Nå står både bilen og huset under vann.

– Politiet ville evakuere oss med en gang. Da jeg dro ved 09-tiden hadde vannet kommet

UNDER VANN: På kort tid ble huset oversvømt av flomvannet. Nå må Turid og barna til vannet har sunket før de kan se på skadene. Foto: Turid Eiesar

inn i huset. Jeg vet ikke hvordan det ser ut der inne nå, sier hun til NRK.

Helikopter fra forsvaret og politiet er nå satt i redningsarbeidet i Skjåk og Lom.

Flere veier i området er nå stengt som følge av vannmassene.

Kan bli verre

Søndag ettermiddag ble flomfaren oppgradert til rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget. Rødt nivå innebærer fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader.

NVE frykter at forholdene vil bli verre før de blir bedre.

– Det er flere vassdrag som har stigende vannføring enda. Så vet vi at det er på vei mer nedbør. Hvor det treffer vil være veldig avgjørende for hvor det blir størst problemer framover. Men vi frykter at det kan bli verre før det roer seg, sier regiondirektør i NVE, Brigt Samdal til NRK