Flest demokrater ønsker seg Biden, ifølge ny måling

3. november 2020 skal amerikanske velgere avgjøre om Donald Trump får fire nye år som president. Eller vil amerikanerne ha en demokrat som president? På de nyeste meningsmålingene er det Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders som ligger an til å bli demokratenes kandidat.

Over halvparten tror Biden kan slå Trump

I et utvalg av de som kan stemme i Demokratenes primærvalg svarer 68 prosent at de tror Biden kan slå president Donald Trump i valget 2020, mens 57 prosent tror det samme om Elizabeth Warren, ifølge målingen.

Fox News har også spurt et utgang amerikanere om hvem de vil stemme på av Trump og ulike demokratiske kandidater. Også der gjør Biden det sterkest. Når amerikanerne blir spurt hvem de helst vil ha av Biden og Trump, får Biden 51 prosent mot 39 prosent til Trump.

– Trumps støtte i disse tidlige valgurnene er gjennomgående rundt 40 prosent. Han kommer til å trenge å øke støtten sin blant ubesluttsomme republikanere, sier meningsmåler på republikansk side Daron Shaw, til kanalen.

Den siste måneden har andre målinger vist at også Elizabeth Warren og Bernie Sanders har ligget an til å kunne slå Trump om de skulle bli valgt som kandidater, viser en oversikt fra Real Clear Politics.

Ønsker å beholde Trump

Kommer president Donald Trump til å få fire nye år i Det hvite hus? Foto: Olivier Douliery / AFP

Fox-målingen viser videre at 78 prosent av primærvalgsvelgerne fra Det republikanske parti ønsker å beholde Trump, mens 15 prosent vil ha en annen. På demokratisk side er 69 prosent fornøyde med kandidatene de kan velge mellom, mens 28 prosent skulle ønske de hadde andre alternativer.

Et helt år før valget sier 82 prosent av demokratiske velgere og 74 prosent av republikanske at de er interessert i valget, ifølge en meningsmåling utført for nyhetsbyrået AP av NORC Center for Public Affairs Research.

Flere demokrater støtter Biden enn republikanere støtter Trump, og 88 prosent av Trump-velgerne i 2016 ville holde seg til ham, mens 91 prosent av Clinton-velgerne ville støtte Biden, ifølge meningsmålingene til Fox News.