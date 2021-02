Ett år inn i koronapandemien rulles vaksinene ut, og reiselivsnæringen er i ferd med å planlegge pakketurer for feriesyke nordmenn.

Men hvis pakkereisen skal ut på markedet, må turoperatøren klare å stille garantier for at kunden får pengene igjen om ikke turen blir noe av.

Nå står tusenvis av arbeidsplasser i reiselivsnæringen i fare fordi pengene rant ut av selskapene i fjor, ifølge talerørene til turoperatørene i NHO og Virke.

– Staten må nå hjelpe disse selskapene over kneika, slik at de norske operatørene også opplever at de kan være til stede når turistene skal tilbake til Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK.

Stortingsflertall støtter kriseordning

Uten den EU-pålagte reisegarantien får ikke selskapene selge pakketurer. Næringslivets organisasjoner har klart å overtale et flertall på Stortinget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener nå at staten skal stille med garantier.

– Nå må staten og fellesskapet gå inn for å sikre at disse bedriftene ikke får et yrkesforbud i realiteten, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap).

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap). Foto: Oliver Rønning / NRK

Nøyaktig hvordan staten skal innrette en ordning for å skaffe garantier for pakkereisene som selges, har ikke opposisjonspartiene et felles svar på.

Frp vil foreslå en løsning om delgaranti med ramme på 1,8 milliarder i Stortinget, og håper på støtte fra flertallet i opposisjonen som er for å hjelpe turoperatørene.

– Regjeringen lukker øynene for kapitalsituasjonen i reiselivsbedriftene som må stille disse garantiene. Derfor må Fremskrittspartiet bruke sin vippeposisjon i Stortinget til å få på plass en løsning som sørger for at vi har et reiseliv på andre siden av koronaen, sier stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp).

Lyngedal er bekymret for at permitterte innen reiselivet ikke kan komme tilbake i jobb om ikke staten stiller med garantier.

– Pakkereiseselskapene én av de viktige nøklene for å få i gang aktiviteten når vi alle kan reise igjen, sier hun.

VIL FREMME FORSLAG: FrPs Helge André Njåstad. Selv gleder han seg til å reise på cruiseferie igjen, og håper på Hurtigruten for sommerferien 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen mente risikoen var for høy

Reisegarantiordningen gir folk som skal på pakkereise pengene igjen om reisen ikke blir noe av. På grunn av koronapandemien er sannsynligheten for konkurs eller kansellering større enn normalt.

Derfor krever banker og forsikringsselskap som tilbyr reisegaranti at turoperatørene betaler mer for garantien. Ifølge regjeringen har prisen i enkelte tilfeller økt fra 3 prosent til 10 prosent av garantibeløpet.

Regjeringen har vurdert flere tiltak for å hjelpe turoperatørene, men ville ikke foreslå en ordning for garantistillelsen i slutten av januar.

Regjeringen viste til at turoperatører slet med å få garanti fordi banken eller forsikringsselskapet antagelig mente risikoen for konkurs er høy.

Deretter stilte regjeringen spørsmål om det er riktig å ta en risiko med skattepengene til folk som ikke banken vil ta.

«Kostnadene ved statlig deltakelse i garantimarkedet vurderes som høye sett opp mot verdien av at også bedrifter med høy risiko for insolvens får garantier,» skrev regjeringen i proposisjonen som ble lagt frem.

FRYKTER SKATTEBETALERNE FÅR REGNINGEN: Næringsminister Iselin Nybø (V) er skeptisk til å ta regningen hvis pakkereiseselskapene går konkurs. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Kan koste milliarder

– Vet dere hvor mye penger dette dreier seg om for staten, Njåstad?

– Det dreier seg om et par milliarder i garantistillelser som vil være der, men vi tror ikke dette er garantier som vil bli innløst fordi reisenæringen vil ta seg opp igjen, sier han.

Regjeringen mente en ordning ikke burde ha en høyere ramme enn 600 millioner til små og mellomstore operatører. De anslo i motsetning til Njåstad at 80 prosent av garantirammen kunne gå tapt.

Næringsdepartementet har ansvaret for arbeidet med å finne ordninger som hjelper reiselivet gjennom krisen. Departementet hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor NRK.

Virke bønnfaller Stortinget

Regjeringen har åpnet for at garantier kan komme på banen hvis situasjonen for operatørene blir verre. Men NHO-sjef Ole Erik Almlid har lite sans for argumentasjonen til regjeringen.

– Dette blir som å tegne forsikring først når huset har brent ned. Allerede rammer dette norske pakkereiseselskaper, som må binde kapital i garantier fremfor å holde driften gående under krisen, sier han.

NHO og Virke mener pengene må komme raskt hvis norske bedrifter skal unngå å bli utkonkurrert av utenlandske som kan få reisegarantier fra sine respektive hjemland.

Direktør i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål. Foto: Pressefoto / Virke Reiseliv

– Vi trenger nå at Stortinget gir regjeringen en marsordre om å få på plass en statlig garantiordning for 2021. Det er utrolig viktig fordi reisearrangørene ikke kan drive reisevirksomhet uten å ha stilt reisegaranti. Slik markedet er nå, er det nærmest umulig hvis markedet strammer seg ytterligere til, sier Virke Reiseliv-direktør Astrid Bergmål til NRK.

Barne- og familiedepartementet ga et ekspertutvalg i oppdrag om å utrede ordningen i desember 2020. Arbeidet skal være klart før utgangen av oktober.