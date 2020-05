Flertall for mer støtte til flybransjen – Hareide sier nei

For å sikre flytilbud og konkurranse i Norge etter koronakrisen vil Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet gi mer støtte til flyselskapene.

Sylvi Listhaug (Frp) mener flytilbudet kan bli dårlig og dyrt etter krisen, hvis ikke bransjen får støtte. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Faren er at vi sitter igjen med et flytilbud som er både dårlig og dyrt. Vi ønsker at Norge skal ha et flytilbud med billettpriser som vanlige folk kan ha råd til, sier Sylvi Listhaug (Frp)

Flybransjen har allerede fått satt av 6 milliarder kroner i lånegarantier i tillegg til avgiftskutt og en ekstrakompensasjon for Widerøes anbudsruter, men Listhaug mener bransjen bør få en kompensasjonsordning i tillegg.

En ordning som kan bety utbetalinger på flere hundre millioner månedlig, hvis det ikke settes et tak på 80 millioner kroner som for næringslivet for øvrig.

Vil sikre flytilbudet i Norge

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener flybransjen allerede burde fått støtte for kostnader som nå kan føre til konkurser.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) tenker på de enorme avstandene i Norge og sier det er viktig å opprettholde flytilbudet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Nå må en sørge fra regjeringen sin side å komme med nye tiltak, inklusivt en kompensasjonsordning, en kontaktstøtte, sier Gjelsvik.

Kompensasjonsordningen mener Gjelsvik og Listhaug skal gjelde flytilbudet innad i Norge.

– Det som er viktig for oss er å ivareta ta den samfunnskritiske infrastrukturen som norsk innenriksluftfart er. Når du tenker på de enorme avstandene som er i Norge, må vi innrette ordninger for opprettholde flytilbudet, sier Gjelsvik.

Hvordan politikerne skal hindre at støtteordningen ikke går til flyreiser utenfor Norge, har de ikke svar på.

Ap-støtte

– Det er åpenbart at flyselskapene trenger bistand og hjelp for å klare seg gjennom denne krisen, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Sverre Myrli.

Myrli utelukker ikke at det kan bety statlig eierskap.

– Vi kommer til å se strukturelle endringer innen luftfarten og staten, og det offentlige må benytte muligheten til å være med på diskusjonene. Kanskje vi også skal stille noen vilkår og være med på å utvikle luftfarten for framtiden, sier Myrli.

– Snakker vi da om statlig eierskap?

– Det har vi ikke tatt stilling til, men vi er interessert i å finne løsninger sammen med luftfarten og flyselskapene slik at vi har norske og skandinaviske flyselskaper når vi er over dette, sier Myrli.

Sverre Myrli (Ap) er interessert i å finne løsninger sammen med luftfarten og flyselskapene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hareide sier nei

De tre partiene har sammen flertall på Stortinget, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier nei.

Hareide mener lånegarantier og avgiftskutt bør holde inntil videre

– Vi har sagt nei til det så langt fordi vi har fjernet avgifter, vi har gitt statlige penger til flyruter, og vi har en statlig garantiordning for luftfarten, det er en bransje vi har fulgt godt opp så langt og vi mener at på det tidspunktet vi er nå så er det godt nok, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener flybransjen er fulgt godt opp og at lånegarantier og avgiftskutt bør holde inntil videre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvis regjeringen ikke kommer oss i møte er det et godt utgangspunkt at det er flertall på Stortinget for å finne løsninger, sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli.