Pasientreiser har på vegne av Helseforetakene inngått og bundet seg til avtaler med taxiselskapene Norgestaxi og Christiania Taxi som skal sørge for pasientreisene.



Pasienter har likevel måttet vente lenge, i verste fall opptil sju timer flere ganger i uka for å komme hjem fordi taxiselskapene ikke har prioritert pasientkjøring til tross for avtalen.

– Det er uakseptabelt at folk som er syke ikke blir hentet når vi har en avtale om det, sier SVs Nicholas Wilkinson og får støtte av KrFs Olaug Bollestad.

– Vi kan ikke tyne systemet sånn at det ikke er noen som vil ha den transporten, sier hun.



Administrerende direktør i Norgestaxi har tidligere fortalt NRK at sjåførene tjener mer på andre turer, mens daglig leder i Christiania Taxi skyldte på julerush og sykdom.



Ryddeinstruks

Det er de sykeste pasientene som har krav på å bli fraktet til og fra behandling med drosje. Senterpartiets Kjersti Toppe legger frem et forslag i Stortinget tirsdag der hun ber regjeringen om å granske ordningen:

– Vi vil be regjeringen om å gjøre en fullstendig gjennomgang av helseforetakenes anbudspraksis og komme tilbake med tiltak, sier hun.

Hun får ikke bare støtte fra SV og KrF, men også Arbeiderpartiet. Dermed er det flertall for følgende instruks til regjeringen:

1. Stortinget ber regjeringa gjøre ein brei gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremje sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbetre ordninga.

2. Stortinget ber regjeringa gjennomgå helseføretaka sine anbodsdokument og avtaler for pasientreiser med drosje og fly og tilhøyrande praksis, og komme tilbake til Stortinget på eigna vis med tiltak som sikrar forsvarslege pasientreiser og ventetid. Det er Stortingets vilje at uforsvarlig ventetid på pasienttransport ikkje skal tolererast.

– Da får vi denne gjennomgangen og forhåpentligvis vil den føre til en enklere hverdag for dem som er avhengige av dette tilbudet, sier helsepolitisk talskvinne i Ap, Ingvild Kjerkol.

– Vi forventer at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak med tiltak i løpet av neste halvår, som gjør at ordningen vil fungere bedre enn i dag, sier Toppe.



Ikke verdig

Helseminister Bent Høie mener det ikke er verdig at syke blir stående og vente på drosjer som ikke kommer. Men han tror den nye taxiavtalen vil gå seg til etter hvert.

– Hva tenker du om at Stortinget forlanger gjennomgang av ordningene for pasienttransport?

– Nå får vi se forslaget bli fremmet først. Får det flertall skal jeg gi Stortinget et godt grunnlag for å gjøre sine vurderinger, men jeg tror det er klokt at det er helseforetakene lokalt som forhandler med sine taxiselskaper og at den type spørsmål ikke avgjøres i Stortinget, sier Høie.

