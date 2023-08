– Alderspoeng på medisinstudiet bidrar til å holde folk utenfor arbeid i tre-fire år, fordi mange ikke kommer inn uten alderspoengene.

Det sier Marcus De Boer, medisinstudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

I dagens opptakssystem får man to alderspoeng fra og med det året man fyller 20 år. Man kan maksimalt få åtte alderspoeng.

Disse kommer godt med når man skal søke på studier i ordinær kvote, da to alderspoeng gir like stor fordel som å bedre karakteren i tre fag.

Marcus brukte to og et halvt år å komme inn på drømmestudiet.

– Jeg trodde alderspoeng skulle motivere folk som har stått utenfor en stund til å søke høyere utdanning, men på medisinstudiet får det helt motsatt effekt, sier Marcus.

Det var først etter å ha tatt opp flere fag, tatt et årsstudium i tysk og jobbet som vikarlærer, at Marcus fikk plass på studiet gjennom ordinær kvote.

Da hadde han 21 seksere og kun en femmer på vitnemålet. I tillegg til fire alderspoeng og seks tilleggspoeng.

Marcus De Boer har brukt store deler av tiden etter videregående til å ta opp fag, kun for å komme inn på medisinstudiet. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Skyhøyt snitt

Medisinstudiet har lenge vært blant de studiene med høyest snitt. Siden pandemien og den påfølgende mangelen på eksamen blant videregående elever, har snittet økt ytterligere.

I år må du ha minst 70.1 poeng for å komme inn på ordinær kvote på medisinstudiet ved UiO, som har oppstart i august.

Det betyr at du må være født i 2001 eller senere for å ha mulighet til å få så mange tilleggspoeng som kreves.

Poenggrense i ordinær kvote og antall på venteliste Studie Lærested Poenggrense Antall på venteliste Medisin, høst UiO 70,2 1355 Medisin, Trondheim NTNU 69,6 1292 Medisin, vår UiO 69,2 1271 Medisin, Trondheim/Levanger NTNU 68,8 968 Medisin UiB 68,6 1487 Medisin, Trondheim/Ålesund NTNU 68,5 983 Psykologi, høst UiO 68,5 1755 Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU 68,4 1017 Medisin UiT 68,2 1258 Psykologi, vår UiO 67,3 1706 Odontologi UiO 67,2 557 Psykologi, profesjonsstudium UiB 67 1746 Psykologi, profesjonsstudium NTNU 66,7 1593 Odontologi UiB 66,6 532 Filosofi, politikk og økonomi UiO 64,9 252 Rettsvitenskap (jus), høs UiO 64,2 3346 Datateknologi NTNU 64 447 Veterinærstudiet NMBU 63,6 341 Medisinstudiet preger listen over de studiene med høyest snitt også i år.

70.1 studiepoeng er det høyeste snittet på et medisinstudie siden 2015, som er så lenge tallene fra Samordna opptak strekker seg.

Opptaksutvalg vil fjerne alle tilleggspoeng

Marcus synes alderspoengene gir en uforholdsmessig god belønning for å vente med å studere.

Det samme mener det regjeringsutnevnte opptaksutvalget. I desember 2022 leverte de en offentlig utredning (NOU) om det norske opptakssystemet til daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Utvalget ønsket å fjerne alle tilleggspoeng på alle studier, inkludert alderspoeng.

De vil heller at 80 prosent kommer inn på førstegangsvitnemålet sammenlignet med dagens ordning, hvor det er likt fordelt mellom førstegangskvoten og ordinær kvote.

I utvalgets forslag vil de resterende 20 prosentene med for dårlig snitt for å komme inn med førstegangsvitnemålet, konkurrere om plassene gjennom en generell opptaksprøve.

– O pplagt at man bør fjerne alderspoeng

Marianne Aasen var leder for utvalget. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sittet i utdanning- og forskningskomiteen.

– Systemet er ikke lenger bærekraftig og en endring må til, sier Aasen.

Hun erkjenner at en del høringsinstanser vil beholde visse tilleggspoeng, men tror at alderspoeng vil bli fjernet

– Det har vært få forsvarere av alderspoeng. Det å la ungdom i sin beste alder vente med å studere, gjennom aktiviteter som ikke nødvendigvis gjør de forberedt, er ikke gunstig.

Marianne Aasen var leder for opptaksutvalget som fikk i oppgave å vurdere opptakssystemet til høyere utdanning. Foto: NTB

Hun trekker frem at det også er kostbart for den enkelte og for samfunnet.

– Det gjør det opplagt at man bør fjerne alderspoeng.

Forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Elisabeth Hovdhaugen, leverte i 2020 en rapport om bruken av alderspoeng på blant annet medisinstudiet.

Rapporten ble benyttet av utvalget og viste at svært mange som kom inn på ordinær kvote hadde nesten full pott med alderspoeng.

– Sammenlignet med andre tilleggspoeng, gir alderspoeng uforholdsmessig stor fordel. Dette gjelder spesielt på medisin, siden det er veldig høye krav for å komme inn.

Elisabeth Hovdhaugen er forsker ved NIFU og motstander av alderspoeng på medisinstudiet. Foto: Pressefoto

UiO ser også en tydelig tendens hvor de som kommer inn på medisinstudiet gjennom ordinær kvote, gjerne er 22 eller 23 år gamle.

– Vi vil helst ha et så enkelt opptakssystem som mulig, og alderspoeng er i utgangspunktet veldig enkelt. Men hvis det gjør at folk kommer senere i gang med studiene, så synes vi det er veldig uheldig og noe man bør vurdere å fjerne, sier Magnus Løberg, prodekan for Det medisinske fakultet.

Magnus Løberg er prodekan for Det medisinske fakultet ved UiO. Han sier det er tankevekkende at det er så mange som bruker så mye tid og ressurser på å komme inn på medisinstudiet. Foto: Universitetet i Oslo

Kunnskapsdepartementet vil gjøre systemet mer forståelig

Kunnskapsdepartementet har hatt utvalget på høring, og det er nå opp til dem å finne ut hvordan forslaget skal følges opp videre.

– Deler av dagens opptakssystem fungerer ikke optimalt. Derfor er vi i gang med å se på hvordan vi kan gjøre systemet mer forståelig, rettferdig og tilpasset framtidens utdanningsbehov, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Ragne B. Lysaker

Departementet ønsker ikke å si når saken vil dukke opp i Stortinget eller hva de tenker om konsekvensene det har for samfunnet at mange venter med å studere.

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Oline Sæther, synes det er fornuftig at regjeringen gjør en grundig vurdering før de tar en beslutning. Hun mener det bør være minst tre års forvarsel før en eventuell endring blir gjeldende.

– Det er viktig at endringen ikke skjer for fort, slik at videregående elever og andre har noen år å forberede seg på endringene og hva det vil ha å si for dem.

Oline Sæther, leder for Norsk Studentorganisasjon. Hun ser både fordeler og ulemper med dagens opptakssystem og er åpen for endring. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Sæther mener et nytt opptakssystem krever en «helhetlig oppussing». Hun ønsker heller å fjerne alle typer tilleggspoeng, enn å bare fjerne ikke bare alderspoeng alene.

Sandra Borch ble nylig utnevnt som ny forsknings- og høyere utdanningsminister og Sæther er spent på å se hvordan hun løser utfordringene med dagens opptakssystem.

– Opptaksordningen er veldig viktig for studenter, så det blir interessant å se hva de kommer frem til.