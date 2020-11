Flere velger sommerdekk som vinterdekk - trenden bekymrer

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker råder folk til å legge om til vinterdekk. Foto: KNA

– Vi ser med økende bekymring på denne trenden, sier generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, Børre Skiaker.

– Vi anbefaler folk å legge om til enten vinterdekk eller piggdekk dersom du kjører på is og snø, forklarer han.

Dobling i antall skader

Fra 2017 og frem til i dag har skadesakene doblet seg, viser tall fra If forsikring.

Antall biler på sommerdekk som kommer inn til skadetaksering etter uhell vinterstid har doblet seg siden 2017 hos If forsikring, sier Sigmund Clementz Foto: If

– Vi ser en klar økning av biler med sommerdekk som kommer inn til skadetaksering etter uhell på snøføre og disse utgjør nå hele 5 prosent, sier informasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

Det er ved første snøfall at det oppstår flest skader på grunn av for dårlige dekk på bilene.

De fleste bilene med sommerdekk som kommer inn til skadetaksering etter ulykker på vinteren er i Rogaland. Nærmere 10 prosent av bilskadene skyldes sommerdekksbruk, mens Oslo har over 7 prosent, Viken 6 prosent og Agder over 4 prosent skadde biler med sommerdekk på vinterføre.

– I de nordligste fylkene Nordland og Troms og Finnmark er både piggdekkbruken og vinterdekkbruken høy, forklarer Clementz.

Men det er ikke bare ved første snøfall at skader skjer.

– Vi ser også at stadig flere biler med sommerdekk kommer inn i januar og februar, lenge etter at folk kunne ha lagt om dekkene, poengterer han.

Sjåførens ansvar

Det er ikke ulovlig å kjøre med sommerdekk året rundt her i landet, men det er sjåførens ansvar at bilen har riktige dekk til føret. Mye salting på veiene gjør at veiene ofte er bare, men det er ikke dermed sagt at de er som sommerveier.

– Det er førerens ansvar å sikre at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Det er også førerens ansvar å ta valget om ikke å bruke kjøretøyet hvis man ikke kan oppnå tilstrekkelig veigrep. Dette står i forskrift om bruk av kjøretøy, forklarar KNAs Børre Skiaker.

– Sommerdekk på vinterveier er som å gå klassisk langrenn uten smøring. Det gir lite feste og er bare glatt, forklarer Skiaker.

Ubehagelig overraskelse

Er uhellet ute med sommerdekk på vinterveier, kan du som sjåfør få deg flere ubehagelige overraskelser enn skaden på bilen.

– Politiet slår hardt ned på feil dekkbruk og i tillegg kan du ende opp med å få avkorting i forsikringen, det vil si at du kan risikere å betale mye av reparasjonen selv, i verste fall måtte ta hele regningen, avslutter Sigmund Clementz i If forsikring.