Utbyggerne har lagt flere byggeklare prosjekter i Oslo på is fordi salget har sviktet og det er blitt dyrere å bygge.

Nå vil lederen Arbeiderpartiets (Ap) bystyregruppe i Oslo, Marthe Scharning Lund, legge press på boligbyggerne.

Hun foreslår i Aps programkomite at kommunene skal kunne gi en tidsfrist til utbyggere som har byggeklare tomter. Programkomiteen jobber med å finne ut av hvilken politikk Ap bør gå til valg på neste år.

Marthe Scharning Lund håper Arbeiderpartiet vil gå inn for å gi utbyggere en frist på tomter som skal reguleres i Oslo, som et av tiltakene for å få bygget mer og få flere inn på boligmarkedet. Foto: Astri Marie Lovett Hageberg

Forslaget innebærer at utbyggere som ikke overholder fristen, skal sanksjoneres eller søke på nytt om å bygge.

For at nye boliger skal bygges, må kommunen gjøre tomtene byggeklare. I fjor brukte Oslo kommune fem og et halvt år på å gi grønt lys for bygging, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Scharning Lund lover å jobbe for raskere saksbehandling i Oslo kommune, og betegner tiltakene med tidsfrist og fortgang i saksbehandlingen som en dugnad mellom kommunen og utbyggerne.

– Dette er en risiko, både fordi det koster penger og tar tid. Men kanskje det er det lille ekstra riset for å få flere prosjekter i gang, sier hun.

Kan ikke ta risikoen

Boligprisene vil fortsette å stige mye de neste årene i Oslo og resten av landet, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Folk med vanlige inntekter sliter med å få råd til et hjem.

Ifølge Oslo kommunes tall, ligger det i dag rundt 100 ferdigregulerte tomter i Oslo. De kan potensielt gi 10.000 boliger.

Én av disse tomtene ligger på Ammerud, øst i Oslo.

Den mye omtalte, og omstridte, «O-en», fikk grønt lys for to år siden, men er nå lagt på is på grunn av høye kostnader og utfordrende marked.

Reguleringsplanen til den omstridte «O-en» på Ammerud ble vedtatt i 2022. Her kan 140 boliger i teorien bli satt i gang raskt, men Obos har enn så lenge satt prosjektet på vent. Foto: COVE arkitektur

– Det er ingen som sitter og ruger på tomter i dag, man bygger så fort man kan, sier Obos-sjef Daniel Siraj.

Norges største boligbygger er én av flere utbyggere som sitter med ferdigregulerte tomter.

Siraj mener en frist for byggeklare tomter tvert imot vil føre til færre boliger.

Daniel Siraj, sjef i Obos, frykter en frist på reguleringsklare tomter vil føre til lenger saksbehandlingstid og færre boliger. Foto: Ragnhild Vartdal

– Dette vil føre til forsinkelse i boligbyggingen, flere avbrudd og mer tid på saksbehandling. Og det vil føre til enda høyere priser i Oslo, sier han.

– Ikke klokt

James Lorentzen (H) er byråd for byutvikling i Oslo, og har ansvar for blant annet boligbygging.

Han mener utbyggere ikke vil hive seg rundt, bare fordi de nærmer seg fristen.

– Å legge et veldig sterkt press på at de skal bygge, det tror jeg er et lite klokt grep. Vi må heller sørge for at etterspørselen møter tilbudet, sier han.

Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H), ønsker ikke at Oslo kommune skal sette en frist for utbyggere når tomten er klar og ferdig regulert. Foto: Bård Nafstad

Han peker at frister på reguleringsplaner har blitt prøvd ut før, men med muligheter for forlengelse. Fristsystemet ble fjernet fra Plan- og bygningsloven i 2015.

– Har ikke blitt bygget nok

Dette er først og fremst et grep mot tomter som står klare, uten at utbyggere har satt spaden i jorda, forklarer Scharning Lund.

– Skal man tvinge utbyggere til å bygge når det ikke er lønnsomt?

– Dette er ikke tvang, og utbyggerne må selvsagt vurdere økonomien i prosjektene. Men det er for mange boliger som ikke blir bygget fordi utbyggerne venter på høyere priser, sier Lund.

Denne tomten øst i Oslo er en av mange som står ferdig detaljregulert. Foto: Astri Marie Lovett Hageberg

– Dere satt med makten i åtte år i Oslo. Hvorfor gjorde dere ikke noe med reguleringstiden da?

– Når vi satt i byrådet i åtte år, var det å bygge nok boliger en høyt prioritert oppgave. Allikevel holdt ikke det. Det har ikke blitt bygget nok boliger heller i den perioden.

Hvor lang tid det tar å regulere en tomt for bygging i Oslo, har økt de siste årene. Hun er heller ikke fornøyd med at dette skjedde under deres vakt.

– Saksbehandlingstiden gikk opp, og det er vi ikke så veldig glade for, sier Ap-politikeren.

Derfor peker Scharning Lund også på at det er viktig at kommunene får ned detaljeringsgraden på planene.

Hun håper Arbeiderpartiet vil støtte forslaget hennes om frist. Da kan Ap legge fram forslaget i Stortinget for å få inn endringen i Plan- og bygningsloven på nasjonalt nivå.