Flere unge har et større behov for å snakke med noen

– Det er viktig å spørre, det er ikke farlig å spørre. Hvis du har en god relasjon og hvis du får svar om at de ikke vil snakke om det en gang, så spør igjen. Og si at du spør bare fordi du ønsker å hjelpe. Samtidig må vi tåle å høre svaret vi eventuelt får. Det sier landsleder for Mental Helse, Jill Arild.

Arild mener at det må satses mer innen pyskisk helse.

– Vi må ha flere lavterskeltilbud på plass slik at mennesker som har en vanskelig hverdag har et sted å gå til.

I dag er verdensdagen for psykisk helse. Dagen har snart blitt markert i 30 år over hele verden for å sette søkerlyset på mental helse. I Norge blir dagen markert over hele landet, men den offisielle markeringen skjer digitalt.

Det må satses mer innen psykisk helse, ifølge leder for Mental Helse, Jill Arild. Foto: Emrah Senel / NRK

Større behov for å snakke med noen

Helsedirektoratet gjennomførte nylig en undersøkelse på Snapchat i aldersgruppen 13–18 år med ca. 4700 respondenter. Den viser blant annet at 40 prosent har større behov for noen å snakke med under koronapandemien. Flest mellom 16–18 år.

Bent Høie sier at Helsedirektoratet starter med en kampanje rettet mot ungdom.

– Vi forteller om mulighetene de unge har. For eksempel å chatte med andre på ung.no og andre muligheter hvis du ikke kan snakke med en venn eller noen i familien. Og har behov for å snakke med helt andre personer, sier Høie.

Henrik Vevatne går på videregående, og sier at pandemien førte til at han mistet hele omgangskretsen sin fysisk.

– Man går jo fra barneskolen til videregående med samme rutine, plutselig er alle sammen hjemme. Jeg personlig var veldig heldig, fordi jeg og mine venner kjenner til en del plattformer hvor vi kan snakke sammen. Men jeg kjenner også andre som ikke hadde det. Når du ikke snakker med noen eller ikke har kontakt med noen, det treffer deg, sier Vevatne.

Henrik Vevatne snakket sammen med helseministeren angående psykisk helse og koronapandemien. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Hjelp fra eksperter

Flere eksperter har i anledning verdensdagen for psykisk helse stilt opp hos NRK svarer for å svare på spørsmål folk har om temaet.

Under er noen av spørsmålene som går igjen og Espen Wasshaug, psykologspesialist i BUP var en av dem som svarte.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ser at en av mine nærmeste har det vondt?

– Det kan være mye støtte i å vite at andre vet hvordan en har det og at man har noen som stiller opp. Det å få dele vonde følelser med noen som forstår og bryr seg kan bety mye. Så kan en også stille opp og vise at man bryr seg på andre måter. Som hjelp med mer praktiske ting, en invitasjon til å gå en tur eller gjøre noe hyggelig sammen. Noen vil også trenge hjelp fra sine nærmeste til å akseptere og forstå at man trenger mer profesjonell hjelp, og en kan være med som støtte i møte med behandlere.

Hva er den beste behandlingen for depresjoner?

– Når det gjelder depresjon er det mange som opplever at det hjelper å snakke med noen. Som psykolog blir jeg opptatt av å prøve å finne ut av hvor den depresjonsfølelsen kommer fra. Kanskje er det hendelser i livet, stress, bekymringer eller andre ting som må løses opp i. Før man kan komme seg ut av depresjonen. Det er ikke nødvendigvis noe fasitsvar på dette. Men i samarbeid med en terapeut kan man forsøke å finne ut av det og lage en plan for å komme videre.