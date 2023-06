President Biden vil ha nye tiltak for å beskytte rettighetene og sikkerheten til LHBTQ+-personer. Det sa han da han lørdag var vert for den største pridefeiringa i Det hvite hus' historie.

Foto: AP

– Disse lovene og reglene er et angrep på de mest grunnleggende verdiene og frihetene vi har som amerikanere, sa Biden.

Det høstet applaus fra gjestene på plenen til Det hvite hus.

Flere avlysninger

Men flere steder i USA blir det ikke pridefeiringer som før.

Tampa pride i Florida har avlyst en utendørsfestival fordi bidragsyterne frykta å bli ramma av de nye lovene.

Florida er blitt et sentrum for det som kalles «kulturkrigen». Der har konservative Ron DeSantis fått gjennomslag for politikk som hindrer barn å i få informasjon om LHBTQ+.

– Jeg var ikke klar over at det skulle skape så store forstyrrelser, sier Carrie West i Tampa pride.

Equality Florida jobber for rettigheter og beskyttelse av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og skeive innbyggere i Florida Foto: Reuters

I april gikk gruppa Equality Florida ut med en advarsel mot å reise til Florida for skeive. Rettighetsgruppen fryktet for sikkerheten.

Like etter avlyste pridearrangørene i St. Cloud utenfor Orlando årets feiring på grunn av det de kaller et klima av frykt.

Også i konservative Texas er festivalen i Houston avlyst. Det er blant annet på grunn av økte utgifter til forsikring og sikkerhet.

Tilbake til 60-tallet

I sosiale medier flommer det over at hets. Det er blant annet konspirasjonsteorier om at det skeive miljøet er knyttet til pedofili og satanisme.

Undersøkelser viser at støtten til skeive nå er lavere i USA enn den var på høyden av LHBTQ+-bevegelsens gjennombrudd.

Plakat i prideparaden i Indianapolis. Foto: AP

PJ Ashley er leder for The Sanctuary of the Treasure Coast som er et senter som jobber for skeives rettigheter. Hun sier hun snakker med flere eldre som sier de føler at de har gått tilbake i tid.

– De føler at de er redde for å komme ut og si noe nå. Så det er tilbake til 1960-tallet. Alt de har kjempet for, er det vi nå taper, sier PJ Ashley.

Mange pridefeiringer likevel

Samtidig er det mange pridearrangementer i store amerikanske byer som går som planlagt med tusenvis av deltakere.

I Los Angeles har det vært stor pridefeiring også i 2023. Foto: AP

– Vi har veldig gode planer for sikkerheten og har hatt det i flere år. Så det er akkurat som vanlig, vil jeg si, sier David Clarke, talsperson for NYC pride i New York.

Pete Buttigieg feirer pride på plenen til Det hvite hus. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Og i Washington var det fest hos president Biden natt til søndag. Der var tusenvis av gjester samlet. Blant dem transportminister, Pete Buttigieg, som var den første åpne LHBTQ-personen som var minister.

Blant gjestene var også overlevende etter to nattklubbskytinger i Colorado Springs i november og i Orlando i 2016.