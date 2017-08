Flere tekster mens de kjører: Cecilie ble lam da hun ble påkjørt av trailer

Cecilie Bjørndal (28) brukte ikke mobilen. Hun var bare på feil sted til feil tid. En trailer kom i 70 kilometer i timen bak bilen hun og moren satt i da de skulle svinge av veien.

– Så ser jeg noe stort og blått i speilet. Og jeg rekker å ta tak i setet med den ene hånda og døra i den andre for å holde meg fast. Jeg rak å si til mamma at nå treffer han oss. Jeg husker at mamma så vidt så opp i speilet før det smalt, forteller Bjørndal.

Begge to ble skadet, og verst gikk det utover Cecilie som ble lam fra livet og ned. En mann og en kvinne i to biler som traileren traff da den kom over i motgående felt, ble også skadet.

20 ganger høyere risiko

I rettssaken tilstod trailersjåføren feilen som kunne ha skjedd så mange av oss. Han skulle ringe opp et ubesvart anrop. Da han så opp på veien igjen, smalt det.

Siden 2011 har bruken av håndfri mobil i bil økt fra 52 til 72 prosent, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Bakgrunnen er at Statens vegvesen har spurt 2331 bilister om atferd i trafikken.

Mens færre holder mobiltelefonen når de ringer i bil, går vanene for å lese og tekste på mobilen i motsatt retning. Det øker fra 32 til 44 prosent.

Forsker Fridulv Sagberg, Transportøkonomisk institutt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det er jo det som er det farlige. All aktivitet som gjør at man må ta blikket bort fra veien sammenhengende i lengre perioder øker ulykkesrisikoen kraftig. Ulykkesrisikoen er minst 20 ganger høyere, sier forsker Fridulv Sagberg ved TØI.

Det er imidlertid færre enn før som sier at de ofte leser og skriver tekstmeldinger mens de kjører.

46 mennesker

Siden 2005 har 46 mennesker omkommet i ulykker der Statens vegvesens ulykkesgruppe mener mobiltelefonen var en medvirkende årsak til at ulykkens skjedde. I fjor omkom fem, fire av dem under 30 år, i slike ulykker.

Lite var igjen av bilen til Cecilie Bjørndal og moren, etter krasjen som involverte fire biler 8. januar 2009 på Eidsnes i Sula. Foto: Alexander Worren / Sunnmørsposten

Gjensidige har også nylig undersøkt mobilvaner i bil, og den viser at halvparten av dem under 30 år har mottatt en selfie av noen som kjører bil.

– Jeg tenker at det er livsfarlig. Hvis du ser ned i bare tre sekunder i 80 kilometer i timen så har du lagt 66 meter bak deg og det er 66 meter med potensielt veldig mange farer, sier Marie Brudevold, kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige.

25 sekunder

– Det tar i gjennomsnitt 25 sekunder å lese en tekstmelding. Og det sier jo litt. Det er forferdelig at folk liker å gjøre slike ting når det er så farlig, sier Bjørndal.

25 sekunder i 80 kilometer i timen tilsvarer med andre ord 550 meter med blikket bort fra veien.

Ufør

Etter at Bjørndal ble lam har hun vært ufør, men nå søker hun jobb. Hun vil også jobbe for trafikksikkerhet og Trygg Trafikk fremover.

Marie Brudevold, kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige. Foto: Alem Zebic / NRK

Både Bjørndal og forsker Sagberg mener en må ha hardere krav fra myndighetene og kombinere dette med teknologi, for å hindre mobilbruk.

– Jeg tror ikke det er nok med informasjon og advarsler. Men nye apper gjør det mulig å stenge telefonen. Så det kan hende at en kombinasjon av teknologi og myndighetskrav kan forebygge disse problemene, sier han.