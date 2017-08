I morges ble ytterligere fire sykepleiere i Kreftforeningen tatt ut i streik. Dermed er nå 25 av de 34 ansatte sykepleierne i streik.

– Når NSF tar ut fire nye sykepleiere, så betyr det på kort sikt ikke så mye. Med dem som er tatt ut allerede, ser vi at vi håndterer det på en god måte, men vi går jo for en redusert maskin, for å si det sånn, sier organisasjonssjef i Kreftforeningen, Jacob Conradi, til NRK.

Det er derimot forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, ikke enig i.

– Kreftforeningen vil få problemer med å gjennomføre noen av planene de har framover, sier By til NTB.

Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg.

Skylder på sommerferie

Sykepleierstreiken har pågått helt siden 22. mai. Conradi legger noe av skylden på at streiken har vart så lenge på sommerferien.

– Den har helt klart vært medvirkende. Da vi gikk fra hverandre hos riksmekleren i slutten av juni, virket det som at partene sto såpass langt fra hverandre at ingen hadde troen på at man ville klare å komme til en løsning før sommerferien.

By hevder ovenfor NTB at Kreftforeningen ikke har tatt kontakt med Norsk Sykepleierforbund. Det kjenner ikke Conradi seg igjen i.

– NHO Abelia har prøvd å ta kontakt med Sykepleierforbundet rett over sommeren. Der er forhandlingsleder ennå i ferie, men jeg håper at vi skal få henne i dialog når hun er tilbake, sier Conradi.

– Beklagelig

Sykepleierne i Kreftforeningen streiker for å beholde sykepleieavtalen, som de mener de mistet da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia i fjor. I det nye avtaleverket er sykepleierne ansett for å være funksjonærer, og sykepleierne mener de mister både streikerett og minstelønnssatser.

Dette avviser Conradi at er tilfelle.

Hittil har NHO og NSF ikke klart å bli enige om en tariffavtale.

– Arbeidstakerne er ansatt som sykepleiere. Selv om de ikke har pasientkontakt, bruker de sykepleierkompetansen aktivt i arbeidet, som når de sitter på kreftlinjene eller koordinerer, forklarer By.

Conradi sier han synes det er beklagelig at streiken utvides, men påpeker at det er NHO Abelia som skal forhandle med NSF.

Da streiken var et faktum i mai, varslet kreftforeningen på egne hjemmesider at kreftlinjen ville ha redusert bemanning. Det har likevel ikke gått utover produktiviteten, ifølge Conradi.

– Kreftlinjen sånn som den nå står, vil bli stående med den bemanningen vi har hatt. I juli har vi klart å håndtere enda flere henvendelser enn vi gjorde i fjor, sier Conradi.