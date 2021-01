Flere store smitteutbrudd på sykehjem i Oslo: – Vi antar at det er det muterte viruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Aller verst har økningen i antall smittede vært det siste døgnet.

– 40 smittede på et døgn er et svært høyt antall. Det meste vi har hatt, sier avdelingsdirektør Henrik Mevold i sykehjemsetaten i Oslo kommune til NRK.

Sykehjemmene i Oslo har hatt en sterk økning i smitte siden nyttår, og nå venter de på svar om det kan være det muterte viruset.

– Smittespredningen er nå såpass mye høyere og kraftigere at vi antar at det er det muterte viruset. Det er en annen type enn det viruset vi har fått før og hatt kontroll på, sier Helge Jagmann, etatsdirektør i sykehjemsetaten i Oslo.

Fredag var 81 ansatte smittet med covid-19. De er fordelt på 25 institusjoner.

Fredag var 28 beboere smittet med covid-19.

Lørdager er det avdekket 40 nye smittetilfeller. BEKYMRET: Helge Jagmann, etatsdirektør i sykehjemsetaten. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

I tillegg er 171 medarbeidere i karantene. Kommunen har mistenkt at de har med et annet og langt mer aggressivt virus å gjøre. I går kom meldingen om mutert virus fra England i Nordre Follo som helsevesenet ikke klarer å finne smitteveien til.

65 koronasmittede personer er tilknyttet utbruddet i Nordre Follo. Seks prøver derfra er bekreftet å ha den britiske virusvarianten. Lørdag ble de strengeste tiltakene hittil i pandemien innført i ti kommuner på Østlandet.

Smittesporing viser at det er en direktelink fra smitte i Nordre Follo til et av sykehjemmene i Oslo, opplyser sykehjemsdirektøren i Oslo.

Ventet i 19 dager

Sykehjemsetaten i Oslo sendte den 4. januar inn prøver til Folkehelseinstituttet (FHI). Oslo kommune har med andre ord ventet i 19 dager på svar fra FHI om de kan ha det muterte viruset.

FHI ser på muligheten for at vanlige koronatester skal kunne avsløre mutasjoner i koronaviruset.

Slik er nedstengingen på Østlandet Du trenger javascript for å se video.

– Ambisjonen er å endre testmetode slik at alle positive koronatester også avslører om det dreier seg om en av de nye virusmutasjonene. Da vil vi også kunne ta i bruk denne metoden i sykehuslaboratoriene, sier instituttdirektør Camilla Stoltenberg til NRK.

Sykehjemsetaten mener de ser en kraftig smitteøkning på flere institusjoner siden Nordre Follo-situasjonen kom.

– Vi må agere som at det er den engelske varianten. Vi har satt i gang mange ekstra tiltak som vi tror er nødvendige, for eksempel for å hindre at smitte kommer ut fra institusjonene, sier Jagmann.

Solvang helsehus har hatt sterkt økende smitte. Helsehuset på Teisen tar imot helsehuspasienter fra hele Oslo som er smittet av covid-19.

Raymond Johansen: – Vi innfører et forbud mot all innendørs fritidsaktivitet for ungdom Du trenger javascript for å se video.

I løpet av de siste dagene har 23 medarbeidere på Solvang helsehus testet positivt.

Smitten har lørdag også spredd seg til seks pasienter som er på korttidsopphold, opplyser Jagmann.

Stengt

– Det kan komme nye smittetilfeller nå som alle tilknyttet helsehuset testes i flere omganger de neste dagene. Det er også et stort smitteutbrudd på Uranienborghjemmet som har pågått siden begynnelsen av januar. Her har til sammen 55 medarbeidere og beboere testet positivt, og rundt halvparten av disse er fortsatt syke med covid-19, sier Jagmann.

Sykehjem og helsehus er stengt for besøkende til og med 31. januar. Det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet.