Bleier, barberhøvler, tannbørster og bind er blant produktene som lages av de 28 selskapene som står på Ukrainas svarteliste.

Det er selskaper som har fabrikker i Russland og som selger varer der.

Slik bidrar de også med skatt til russiske myndigheter.

Barberhøvler produsert av Procter & Gamble er blant produktene som Ukraina mener bør svartelistes. Foto: Snorre Tønset / NRK

Mondelez, som er morselskapet til Freia, er ett av disse selskapene.

Det samme er Protector & Gamble. De står bak populære merker i norske butikker som Gillette, Pampers og Braun.

Varemerker produsert av Procter & Gamble: Foto: Paul Sakuma / Ap Ekspander/minimer faktaboks Pampers

Gillette

Always

Tampax

Braun

Gillette

Gillette Venus

Head and Shoulders

Herbal Essence

Pantene

Old Spice

Oral B

NRK har kontaktet Procter & Gamble som så langt ikke har kommentert svartelisten.

Kjeks, smøreost og sjokolade

Så langt er det bare Freia som har blitt rammet av boikotten som en rekke norske selskaper har innført.

Årsaken er at de eies av det amerikanske matvarekonsernet Mondelez. De er verdensledende på blant annet sjokolade og kjeks og står på Ukrainas svarteliste.

Mondelez står bak flere kjente kjeksmerker som Ritz og Oreo. Foto: Snorre Tønset / NRK

Velkjente varer i norske butikkhyller som sjokoladene Toblerone og Daim, kjeksene Ritz og Oreo og smøreosten Philadelphia er laget av Mondelez.

Administrerende direktør Chris Callanan i Mondelez Norge og Danmark mener det er viktig at alle behandles like strengt.

– Det er ikke innført sanksjoner mot Freia og Mondelez, sier statssekretær Erling Rimestad Foto: Snorre Tønset / NRK

– Jeg vedder på at omtrent halvparten av merkevarene i norske kjøkkenskap produseres av et selskap som fremdeles er til stede i Russland, sier Callanan.

Noen av varemerkene til Mondelez: Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP Ekspander/minimer faktaboks 5 Star

Alpen Gold

Cadbury

Côte d'Or

Daim

Freia

Marabou

Milka

Toblerone

Chips Ahoy

Honey Maid

LU

Oreo

Ritz

TUC

UD inviterer til møte

Enn så lenge får Freiasjokolader stå i fred i norske dagligvarehyller - rent bortsett fra at enkelte nå melder om økt salg av Freiaprodukter. Bunnpris slår fast at det ikke er aktuelt å boikotte Freia.

Andre har bedt om et møte med regjeringen for å diskutere boikotten, blant andre dagligvaregiganten Coop og Mondelez selv.

– Ettersom det er et ønske fra ulike parter i næringslivet, vil vi invitere til et dialogmøte denne uka, sier statssekretær Erling Rimestad i UD.

Pampers lages av Procter & Gamble som også står på Ukrainas svarteliste. Foto: Snorre Tønset / NRK

Arbeidslivsorganisasjonene YS og Virke sendte mandag et brev til regjeringen. Der ba de om å møte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

De er bekymret over at det finnes lister som ikke er en del av de offentlige listene og som i verste fall kan føre til at norske arbeidstakere blir permittert.

Tannbørster, bind og tamponger er blant produktene som produseres av selskap som Ukraina mener bør boikottes. Foto: Snorre Tønset / NRK

Må ta egne avgjørelser

Statssekretær Rimestad understreker at verken Freia eller Mondelez står på listen over selskaper som er sanksjonert av EU og Norge.

Desse selskapa stansar sal av Freia-produkt: Ekspander/minimer faktaboks SAS

Norwegian

Hotellkjeden Strawberry

Den Norske Turistforening (DNT)

SJ Norge

Hotellkjeden Classic Norway Hotels

Noregs Fotballforbund (NFF)

Toppfotball Kvinner

Elkjøp

Hurtigruten

Flyselskapet Norse

Fjord Line Desse vurderer boikott: Travel Retail Norway, som drive taxfreebutikkane i Noreg

Togselskapet Vy

Norgesgruppen

Hennig-Olsen har bede om møte med Freia for å diskutera saka

Han viser til at norske bedrifter og enkeltpersoner er pålagt å følge norsk lov inkludert de sanksjonene som til enhver tid gjelder.

– Utover dette mener vi det skal være opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for seg selv, sier statssekretæren.

Han oppfordrer bedrifter og enkeltpersoner til å ta selvstendige valg på hva de skal kjøpe og hvem de skal handle med.