Flere sliter med å registrere seg i smittesporingsappen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi regner med noen tekniske utfordringer, og det var derfor vi sa at appen ikke skal ha full funksjonalitet fra i dag, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Appen skal gi anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning og å spore smitte. Det er frivillig å laste ned appen.

De som har tatt appen i bruk, får et varsel på telefonen dersom de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Mange brukere sliter med å få tatt i bruk den nye smittesporingsappen. Foto: Skjermbilde

– Kø på serveren

FEILMELDING: Flere nordmenn fikk feilmeldinger da de forsøkte å laste ned og registrere seg i helsemyndighetenes smittestopp-app, som ble lansert torsdag. Foto: NRK

Men, kort tid etter at Smittestopp var mulig å laste ned, sier flere brukere at de sliter med å få registrert seg i appen.

Noen melder om at appen slår av GPS, mens andre sliter med å bruke appen uten at bluetooth på.

Selskapet Simula, som har utviklet smitteappen, erkjenner at det er mange nordmenn som opplever problemer med smittestopp-appen deres i ettermiddag:

– PRØV IGJEN: Kyrre Lekve i selskapet Simula frykter de skal miste potensielle brukere fordi mange nordmenn ikke klarte å laste ned smitteappen deres på første forsøk. Foto: Simula

– Det er kø på serveren fordi det er så mange som prøver på en gang, sier viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula til NRK.

Han mener problemet kommer til å gå seg til etter hvert som trykket avtar. Han har følgende bønn til de som ønsker å laste ned appen:

– Vær tålmodige. Prøv igjen seinere. Vent til i kveld eller i morgen. Det er ingen bråhast.

– Er du redd for at dere nå mister flere brukere, som ikke gidder å prøve å laste ned appen på nytt?

– Absolutt. Derfor oppfordrer jeg folk til å være tålmodige, sier Lekve.

Lover at dataene kun skal brukes til smittesporing

Folkehelseinstituttet håper flest mulig laster ned appen, og sier at over 50 prosent av Norges befolkning over 16 år må ta den i bruk, om den skal ha noen nytte.

Eksperter på personvern har vært skeptiske til at myndighetene skal samle inn opplysninger om hvor folk beveger seg til enhver tid.

Under torsdagens pressekonferanse understreket statsminister Erna Solberg (H) at det er frivillig å laste ned appen, og at hun selv kommer til å laste den ned.

Statsministeren lovte også at de anonyme dataene ikke skal brukes til noe annet enn å spore og stanse smitte.

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er mange nordmenn positive til å bruke appen.

– Jeg tror mange av oss er åpne for å bruke digitale verktøy for spore smitten, og jeg tror mange av oss har tillit til at dataene bare brukes til å spore og stoppe smitte.

Ifølge en meningsmåling fra Ipsos er 64 prosent positive til å bruke appen. 16 prosent er negative.