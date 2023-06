Ingen er pågrepet etter skytinga, ifølge Oppland Arbeiderblad (OA).

Det skal ha vært personer inne i boligen da skytinga skjedde.

Politiet i Innlandet bekrefter at de fikk melding om skytingen klokka 00.48, både fra fornærmede som var i boligen og flere i nabolaget.

Flere gjerningspersoner

– To eller flere gjerningspersoner har kommet til en adresse i Hunndalen der det er avfyrt skudd mot en bolig, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til NRK.

Boligen ligger i et boligfelt, sier politiet til NRK. De er også i kontakt med vitner til hendelsen.

Innsatsleder Ulf Sørumgård sa til OA på stedet ved 02-tiden at situasjonen er svært alvorlig.

− Gjerningsperson har forlatt stedet. Det er en svært høy alvorlighetsgrad når det avfyres skudd, sa han.

Store styrker

Politiet har rykket ut med store mannskaper og et stort området er sperret av.

STOR INNSTAS: Det var mange politifolk på plass der skytinga har skjedd. Foto: Ole Edvin Tangen / Tipser

På den første meldinga på Twitter skrev politiet at det hadde vært en trusselsituasjon, men at det ikke skulle være fare for noen andre.

Ingen er pågrepet i hendelsen som politiet fikk melding om klokka 00.48.

Kriminalteknikere var blant annet på plass en stund før de reiste fra stedet før klokka 04, ifølge OA.

Ikke vært fare for andre

Løvseth sier politiet har kontroll på situasjonen, og at ingen andre personer har vært i fare. Politiet jobber nå med etterforskning og etterretning.

– Vi har satt på store mannskaper for å få løst saken så fort som mulig, sier Løvseth.

– Og ingen er pågrepet?

– Vi gir ingen kommentar på hvor langt vi har kommet i etterforskningen. Det må vi komme tilbake til senere, sier Løvseth.

Flere skudd mot huset

Politiet kan ikke si noe om hvor mange skudd som ble løsnet mot huset, men bekrefter at det er flere skudd og at det er flere gjerningspersoner.

Det er foreløpig ikke klart hva slags relasjon det er mellom fornærmede og gjerningspersonene.

– Men det virker å ha vært målrettet. Vi jobber ut fra at det er en relasjon og at det er noe mellom partene, sier operasjonsleder Haagen Løvseth.