Flere skudd avfyrt i Oslo – to pågrepet

– To personer er pågrepet og siktet for ulovlig befatning med skytevåpen, forteller operasjonsleder Eirik Sannes til NRK klokken 3.25 natt til mandag.

Begge de pågrepne er kjørt i arrest.

Rett før midnatt fikk politiet melding fra flere uavhengige meldere om smell på Mortensrud i Oslo.

Politiet dro ut til stedet med flere enheter.

– Undersøkelser på stedet gjør at vi mener med stor sannsynlighet at det har blitt løsnet flere skudd i området, opplyste operasjonsleder Eirik Sannes til NRK ved 01-tiden.

Han la til at det ikke er noe som tyder på at det skal være fare for omgivelsene.

Foto: Adnan Ayanle / PSP

– svært alvorlig

Natt til mandag jobber politiet fortsatt på stedet og søker i området for å se om det kan være flere personer involvert.

Så langt er det Ingenting som indikerer at noen ble skadet i skytingen.

– Vi ser selvfølgelig meget alvorlig på at det løsnes skudd på offentlig sted. Derfor har vi store ressurser på dette i natt, sier Sannes.

Politiet ønsker ikke å gi ytterligere informasjon om hendelsen i natt av hensyn til etterforskningen.