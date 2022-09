Flere i de skeive miljøene har følt på en uro etter skytingen utenfor London pub i sommer.

To mennesker ble drept og flere skadet natt til 25. juni og Oslo pride sin parade ble avlyst.

Dan Bjørke tok over som leder for Oslo Pride 24. august. Mangfoldet er en rikdom, sier han. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

– Vi har stor sympati for at det er ganske mange som kan føle at det er vanskelig å delta nå på lørdag, sier den nye lederen for Oslo pride, Dan Bjørke.

NRK møter han på London pub, et av målene til gjerningsmannen i sommer, der er han sammen med andre i pride-ledelsen og planlegger markeringen.

Oslo politidistrikt sier at arrangøren har forventet at det kan bli 100.000 deltagere i regnbuetoget. I tillegg regner politiet med at det vil være mange tilskuere på fortauet.

Engstelse før markerningen

En av de som har vært i tvil på om de skal delta på markeringen er Benedicte Stølen (28).

Sammen med flere i koret Homofonien feiret hun pride-dagene på London pub den sommernatten i juni. Festen ble brått avbrutt og Benedicte måtte løpe for livet.

Benedicte Stølen sier at hun selv føler at de skeive allerede har tatt gatene og homokvartalet tilbake. For dem som ikke føler det slik enda håper hun at paraden kan gjøre at de føler det samme. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Da hun først hørte om markeringen på lørdag tenkte hun at dette er viktig.

– Dette er veldig fint, for jeg hadde egentlig slått meg til ro med at det ikke kommer til å bli noe pride før til neste år, og at vi får gjøre det enda større da, sier Benedicte.

Men hun kjente også på en engstelse.

– Det er noe med store folkemengder og masse lyd. Og jeg tror folk takler ting forskjellig. Jeg liker å ha ro og fred, og litt for meg selv, forteller hun.

Respekt for følelser

Benedicte mener at det er viktig å huske på når mange skal samles etter at det har skjedd noe forferdelig er at alle følelser bør være like mye akseptert.

Noen har den styrken til å gå fremst i toget og rope allerede dagen etter. Det hadde ikke jeg i meg, jeg trengte å være alene, og sitte å se på blomstene. Benedicte Stølen

28-åringen sier det er fint å respektere hverandres følelser og hva en selv trenger å gjøre for å komme over det som skjedde.

Dagen etter skytingen i Rosenkrantz' gate dukket det opp store mengder med blomster og folk som, sørget og viste støtte. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Benedicte har landet på at hun skal dra på markeringen. Og da tar hun følge med de som var der mye for henne etter det som skjedde.

– Koret har vært veldig viktig for de av oss som var til stede og som ble preget på andre måter. Med dem kjenner jeg meg ekstra trygg. De kjenner meg, er glad i meg og forstår hvordan ting føles, sier hun.

Spørsmålet om sikkerhet

Både Oslo pride og politiet sier de har hatt et godt samarbeid om sikkerheten rundt arrangementet.

– Vi har kunnet planlegge å sette inn de tiltakene vi mener er fornuftige. Og det har gjort at vi mener det kan bli gjennomført innenfor de rammene vi har i dag, sier Stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen.

– Politiet har gjort det vi kan for at det skal være så trygt som mulig, men det vil alltid være en resttrussel i sånne sammenhenger, sier stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

På spørsmål om det er trygt å delta på markeringen sier han at det er noe den enkelte må ta stilling til selv.

Det vil være både synlig politi til stede i gatene og i sivilt som ikke vil være så synlig.

Trusselnivået i Norge er fremdeles høyt, og er nå på nivå fire, sier assisterende sjef i PST, Hedvig Moe.

Det betyr ikke nødvendigvis at arrangementer blir avlyst. Hun forklarer trusselnivået som et verktøy for politiet som de blant annet kan bruke til å vurdere hvordan de skal sikre.

– Det er politiet som vurderer om de kan gjennomføre på en god måte. Og det har norsk politi god erfaring med, sier Moe.

Går for de som syns det er vanskelig

Pride-lederen forklarer at toget i helgen ikke skal være som en vanlig pride-parade, med flåter og seksjoner for organisasjoner. Her kan folk ta med seg regnbueflagg og vise sin støtte.

– Vårt inntrykk er at det er ganske mange som har et behov for å vise hvilken by vi skal ha, sier Bjørke.

Han tror det kommer ganske mange som ikke går i den vanlige pride-paraden.

På lørdag skal det være klart for oppmøte fra klokken 11. Regnbuetoget går fra Fra Kongens gate, via Rosenkrantz' gate og til Kontraskjæret. Der skal det være markering med taler og kulturelle innslag fra klokken 14.00. Illustrasjon: Oslo Pride

Denne markeringen er et signal om at det er kjærlighet som vinner, sier Bjørke.

Vi må sende et sterkt signal til Mats på 17 om at vi gleder oss til å se han kysse Truls på et busstopp i Oslo. Eller Ingrid som skal leie Trine mens de tusler rundt gatene. Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke

Han har også en beskjed til de som dukker opp i regnbue toget.

– For de som ønsker å gå, skal de vite at de går for en stor gruppe mennesker som synes det er vanskelig å delta, sier Bjørke.