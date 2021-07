Flere sjekker hjertet sitt etter EM-kollapsen

En hel verden ble sjokkert da man fikk se den danske fotballspilleren Christian Eriksen kollapset under EM-kampen mot Finland.

Da ble man oppmerksom på at hjertestans kunne ramme hvem som helst.

Etter hendelsen bestemte Eddie Francis, fotballspiller på et lag på Grünerløkka i Oslo, seg for å lære seg førstehjelp ved bruk av en «steg for steg»-app.

– Man tenker jo på det, men samtidig er det ikke noe man bør tenke for mye på når man løper der ute, sier Eddie Francis til NRK.

Lagkameratene hylles både for å ha lagt Christian Eriksen i stabilt sideleie, og for å beskytte både ham og hverandre under lørdagens dramatiske hendelse på banen. Den danske spilleren sier søndag at han har det fint. Du trenger javascript for å se video. Lagkameratene hylles både for å ha lagt Christian Eriksen i stabilt sideleie, og for å beskytte både ham og hverandre under lørdagens dramatiske hendelse på banen. Den danske spilleren sier søndag at han har det fint.

– Jeg mener det er alles plikt å kunne det, sier fotballspilleren.

I kjølvannet av hendelsen, har flere enn vanlig bestilt legetimer for å sjekke seg for hjerteproblemer.

– Det har vært en markant økning. Det er tydelig. Det var det også etter Alexander Dale Oens død for nesten ti år siden, sier overlege Erik Ekker Solberg.

Mange unge, veltrente menn lot seg skremme da svømmeren døde brått under treningsoppholdet i USA i 2012. Flere legevakter rundt om i landet merket en tydelig pågang.

Kva gjer du ved hjartestans Foto: ARNE KRISTIAN GANSMO / NRK Ekspandér faktaboks Få fleire folk til staden for å hjelpe.

Ring 113.

I alarmsentralen sit det trena instruktørar som forklarar deg kva du må gjere.

Er det fleire på staden kan ein få ein lenke til å strøyme video direkte til alarmsentralen, slik at de ser kva som skjer.

I utgangspunktet bør ein både gi innpust og lungekompresjonar, men det kan vere situasjonar kvar det er vanskeleg.

Då er det betre å gi brystkompresjonar enn å ikkje gjere noko.

Det er ikkje berre ambulansen som har hjartestartar. Ein del drosjer, butikkar, kjøpesenter og bensinstasjonar har det også.

Alarmsentralen sit med oversikt over alle dei registrerte hjartestartarane og kan gje beskjed om kvar nærmaste er.

Ingen grunn til bekymring

Tidligere leder av psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet sier det ikke er sjelden at folk blir ekstra overvåkende over egne symptomer, etter at slike hendelser har oppstått.

– De vier er stor del av hjernens kapasitet til å fokusere på disse kroppslige symptomene. Dermed virker de mye mer overveldende og mye større enn det de ville gjort, dersom man hadde konsentrert seg om noe annet, sier Ulrik Malt.

Akutt hjertestans er ikke vanlig, spesielt ikke blant unge mennesker.

– Det er klart det gir inntrykk når det skjer, men det skjer veldig sjeldent. Det er ingen grunn til å bekymre seg, forsikrer lege Wasim Zahid.

Zahid opplyser om at symptomer på hjertesykdom er:

svimmelhet.

besvimelse.

vondt i brystet.

hjertebank.

tungpustethet ved fysiske anstrengelser.

Først hvis disse oppstår er det lurt for å oppsøke lege og bli undersøkt.

Flere ønsker å lære

Tre dager etter EM-hendelsen eksploderte også etterspørselen på førstehjelpskurs. Hos Røde Kors var allerede 400 personer påmeldt.

– Førstehjelp er enkelt, men vi ser at førstehjelpskurset bidrar til å gjøre folk tryggere, sa seniorrådgiver i førstehjelp Einar Ananiassen til NRK.

Overlegen i Volvat støtter oppfordringen til fotballspilleren Eddie Francis, og ber folk lære seg redningstiltak.

– Det er bra dersom folk kanaliserer egen uro til konstruktive tiltak. Det er konstruktivt at flere og flest mulig i samfunnet kan hjerte- og lungeredning, sier Solberg til NRK.

På helsenorge.no kan du lese mer om førstehjelp og hjerte- og lungeredning på barn.