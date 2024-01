Flere rammet av strømbrudd: – Sikringene ryker i ett sett

Lørdag kveld har over 1500 husstander i Oslo vært berørt av strømbrudd. Syv andre kommuner er også rammet av strømbrudd lørdag, skriver Elvia på sine nettsider.

Til Avisa Oslo opplyser strømselskapet at årsaken for strømbruddet i Oslo skal være en høyspentfeil i området.

– I Oslo har de fleste fått tilbake strømmen nå, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Han legger til at Elvias strømbruddkartet ikke oppdateres minutt for minutt og derfor ikke er helt korrekt til enhver tid.

Mange var påvirket av strømbrudd i Oslo lørdag kveld. Foto: Skjermdump

Tente batterilys på eldrehjem

Blant adressene som ble berørt var Fagerborg sykehjem i Oslo.

På avdeling 2 ved senteret måtte 17 seniorer sitte i mørket i en time lørdag kveld mens strømbruddet pågikk.

– Men alt gikk fint og alle beboerne var rolige. Vi hadde batterilys som vi tente mens det var mørkt, opplyser en helsefagarbeider på vakt ved avdelingen til NRK.

Nærmere 400 Norgesnett-kunder ble også rammet av strømbrudd i Fredrikstad, Ski og på Nesodden og Røyken.

Overbelastning

Årsaken til strømbruddene er sikringer som går og generell overbelastning på strømnettet, forklarer driftsoperativ leder Ida Skauge for Norgesnett til NRK.

Den første uken av januar har vært preget av snøkaos og påfølgende strømproblemer flere steder i landet. Nå skaper altså den rekordtunge sprengkulda mer krøll på strømnettet.

– Med tanke på temperaturene er det helt naturlig at folk bruker mye strøm, men det gjør at sikringene ryker i ett sett, sier Skauge.

I Fredrikstad er rundt 150 husstander for øyeblikket strømløse.

– Vi har mannskaper som er ute og jobber kontinuerlig og flyr mellom de ulike stedene i Fredrikstad, Røyken, Ski og Nesodden.

– Lader to elbiler om gangen

Hun forteller at Norgesnett har bedt enkelte kunder om å dempe strømforbruket sitt i helgen.

– Vi har fått meldinger om kunder som lader to elbiler om gangen mens alle samtidig har på varme.

Skauge oppfordrer befolkningen om å være varsomme med strømbruken de neste dagene.

– Det er en tidkrevende prosess å utvide kapasiteten, så det kan vi ikke gjøre i natt. Da risikerer vi at kunder blir uten strøm over natta. Selv om det er kaldt ute bør man prøve å begrense bruken litt – det skaper bare problemer. Det verste som kan skje er at overbelastningen blir så stor at det blir strømbrudd i lang tid.

Både forsikringsselskaper og rørleggere advarer imidlertid mot å spare for mye på strømmen. Det gjelder spesielt i rom hvor det går vannrør.

Forsikringsselskapene Gjensidige, If, og Storebrand har fått inn til sammen nesten 200 skademeldinger de siste dagene. Alle skadene er knyttet til sprengkulda på Østlandet, og det dreier seg i all hovedsak om frosne rør, vann og vannskader.