Flere politikere åpner for å redde svak krone

Den paniske finansuroen de siste dagene har svekket krona ytterligere. Nå koster euroen over 12 kroner og dollaren over 11 kroner.

Lenge har status quo vært at kronekurs er noe verken storting eller regjering bør blande seg inn i. Markedet regulerer seg selv og Norges Banks mandat skal ligge fast.

De skal styre renta etter et mål om å holde prisveksten nede mot 2 prosent og valutakursen skal være flytende, det vil si, kronekursen bestemmes av tilbud og etterspørsel på det internasjonale markedet.

Dette står i motsetning til i Danmark. De har ikke et konkret inflasjonsmål, men et mål om å holde den danske kronen stabil mot euroen. Dette ligner på slik det også var i Norge frem til 2002. Da styrte man krona opp mot et knippe europeiske valutaer.

Vil ha kommisjon

Nå åpner flere for at å legge pengepolitikken under lupen.

I Aftenposten denne uka tok finanspolitisk talsperson i Venstre, Sveinung Rotevatn, til orde for det han kaller en «kronekommisjon», som kan se på nye måter å fastsette kronekursen, som for eksempel å knytte korna til euroen slik danskene gjør med sin krone.

Sveinung Rotevatn i Venstre vil ha en utredning av hvilke alternativer vi har til dagens rente- og valutapolitikk. Foto: William Jobling / NRK

Overfor NRK utdyper han hvorfor han mener det må settes ned en slik kommisjon.

– Nå ser jeg i avisene hver dag en ny økonom som har en ny forklaringsmodell på hvorfor krona svekker seg. Jeg tror vi trenger litt felles kunnskap som er omforent. Både om hva som har skjedd og utsiktene for krona framover.

Nå følger flere stortingspolitikere etter med hva de mener om mulig politikk for å redde krona.

Åpner for endringer

En av dem er Kari Elisabeth Kaski. Hun er finanspolitisk talsperson for Sosialistisk venstreparti (SV).

– Den svake krona vil være en utfordring hvis det fører til vedvarende høy inflasjon og dertil høyere rentenivå over tid. Det bør vurderes å innlemme valutakurs i sentralbankens mandat og se på bankens virkemidler utover renta, sier Kaski før hun legger til:

– Men det er noe vi bør ta oss god tid til å diskutere.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener Norge må ha is i magen i møte med svak krone. Foto: William Jobling / NRK

Kaski mener forhastede beslutninger om kronekursen kan få alvorlige konsekvenser for folk flest og peker på økt arbeidsledighet og lavere lønninger som mulige utfall. Det vil hun ikke ha noe av.

– Selv om det ikke er ønskelig med en fortsatt svekkelse av kronekursen, bør vi ha is i magen, sier SV-nestlederen som også mener at dagens situasjon er en normalisering heller enn en krise.

Rødt avviser euro-løsning

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen stemmer i. En svak kronekurs gjør at varer Norge importerer blir dyrere som igjen kan være en påkjenning for norske lommebøker.

Derfor kan svak krone føre til rentehevinger slik at norske forbrukere bruker mindre penger. Målet er da å få kontroll på prisveksten.

Martinussen vil unngå høyere rente.

– Derfor vil Rødt utrede om Norges Bank bør få flere verktøy enn renten i pengepolitikken, slik LO også har tatt til orde for.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har ingen tro på å få euroen til Norge, men vil undersøke om Norges Bank trenger flere verktøy for å få bukt med svak krone. Foto: Lise Åserud / NTB

Men lefling med euroen vil hun ikke ha noe av.

– Jeg mener likevel fordelene med å ha egen valuta, og dermed kontroll på egen rente, er større enn ulempene, så å innføre Euro er absolutt ikke en god løsning.

Dersom Norge hadde fått euroen ville vi vært knyttet til den europeiske sentralbanken i stedet for den norske. Man hadde da også måttet forholde seg til deres fastsettelse av renta.

Les også LO ber regjeringen komme på banen: Norges Bank trenger krone-hjelp

Peker på den økonomiske politikken

Heller ikke Hans Andreas Limi i Frp ønsker å binde krona til euroen eller annen valuta. Og avviser også forslaget om m kronekommisjon.

Han mener det er den økonomiske politikken som er årsaken til at krona har svekket seg så kraftig.

– Finanspolitikken denne regjeringen har ført, har svekket tilliten til norsk økonomi. Vi trenger en forutsigbarhet og økonomisk politikk som kan gjenreise tilliten til økonomien vår og til kronen.

Frps Hans Andreas Limi mener årsaken til kronekursens fall skyldes at investorer ikke vil investere i Norge på grunn av finanspolitikken. Foto: William Jobling / NRK

Rotevatn understreker at han og Venstre ikke foreslår å endre rente- og valutapolitikken nå, men mener det er viktig å få utredet hvilke muligheter man har.

– Vi må våge å tenke noen nye tanker, og ikke minst utrede. Jeg tror ikke vi skal hoppe på enkle løsninger. Derfor bør vi ha et faggrunnlag og en kronekommisjon. Og det håper jeg andre partier også kan være åpne for.