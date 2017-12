Flere pasienter vil få avslag på medisinsøknad

Fra 1. januar 2018 endres reglene og alle nye medisiner skal metodevurderes av Statens legemiddelverk. Det betyr at alle nye medisiner skal evalueres om prisen kan forsvares i henhold til effekten av medisinen.

– Det har vært en bakdør inn i det norske refusjonssystemet, sier Elisabeth Bryn, enhetsleder i Statens legemiddelverk om ordningen.

Individuell refusjon er ment å være et sikkerhetsnett for pasienter. I stedet har den blitt et smutthull sideveis inn i refusjonssystemet ingen er tjent med, mener Helsedirektoratet.

– Det blir en vurdering om nytten av legemiddelet står i rimelig forhold til prisen av legemiddelet, sier Bryn.

Det betyr at pasienter risikerer å få avslag på søknad om nye medisiner, hvis ikke legemiddelfirmaene er villig til å sette ned prisen.

– Vi håper at vi som myndighet får et sterkere forhandlingskort når de gjelder å forhandle om pris med legemiddelindustrien, sier Bryn.

Individuell refusjon på blå resept Ekspandér faktaboks Det kan søkes om individuell stønad for legemidler: som ikke er oppført på refusjonslisten for den aktuelle sykdommen, og for tilstander eller sykdommer som ikke er omfattet av refusjonslisten (i praksis begrenset til sjeldne tilstander eller der alvorlighetsgraden gjør den sjelden).

I praksis omfatter den individuelle ordningen: Markedsførte legemidler hvor legemiddelprodusenten ikke har søkt om forhåndsgodkjent refusjon. Markedsførte legemidler hvor Statens Legemiddelverk har gitt avslag på søknad om forhåndsgodkjent refusjon. Legemidler som er tatt av refusjonslisten på grunn av for høy andel feilforskrivning. Legemidler brukt utenfor godkjent indikasjon Uregistrerte legemidler.

Det er vanligvis en lege som søker om individuell refusjon på vegne av pasienten.

Det er Helfo som saksbehandler søknaden. De har ikke i sitt mandat å se på prisen.

Kilde: Helsedirektoratet

Det er Helfo som godkjenner søknaden om individuell refusjon. Helfo refunderer utgifter til medisiner. De har ikke som mandat å se på pris, dermed har noen få pasienter fått medisin til mange millioner kroner i året – helt lovlig.

Bryn sier lavere pris på medisiner gir bedre utnyttelse av helsekronene.

– Jeg tenker at man har brukt en del penger som man ikke vet om man har fått en bra helsegevinst av, sier Bryn.

20 flest refunderte legemidlene på individuell refusjon Ekspandér faktaboks Soliris - 76 851 603 kr - 19 pasienter Lyrica - 71 622 028 kr - 9027 pasienter Fabrazyme - 71 124 854 kr - 30 pasienter Imnovid - 53 942 370 kr - 122 pasienter Jakavi - 51 617 586 kr - 117 pasienter Duodopa - 48 893 382 kr - 218 pasienter Ritalin/Concerta/m. fl. - 48 616 310 kr - 10645 pasienter Fampyra - 46 950 691 kr - 1613 pasienter Xolair - 45 193 275 kr - 427 pasienter Vimizim - 41 341 345 kr - <5 pasienter Remodulin - 39 013 013 kr - <5 pasienter Attentin/Dexamfetamin EssPharm - 38 030 183 kr - 1496 pasienter Opsumit - 34 930 298 kr - 34 pasienter Replagal - 32 711 124 kr - 11 pasienter Cerezyme - 27 725 243 kr - 7 pasienter Firazyr - 26 295 292 kr - 58 pasienter Tracleer - 26 189 348 kr - 56 pasienter Omacor - 25 056 773 kr - 2439 pasienter Kalydeco - 26 056 773 kr - 8 pasienter Ibrance - 24 145 759 kr - 83 pasienter

Hadde ikke fått medisin uten ordningen

– For dem som har gått på Fabrazyme i mange år, er medisinen kjempeviktig.

Hun vil ikke stå frem med navn eller bilde, det er for belastende for familien. Hun har sykdommen Fabrys sykdom, googler du den får opp at antatt levealder er 40 – 50 år. Hun sier man ikke alltid kan se at en person er syk.

71 MILLIONER TIL 30 PERSONER: Helfo dekket medisinen Fabrazyme for 71 mill kr til 30 pasienter i 2016. Foto: Suunnittelutoimisto grass business Oy, Suunnittelutoimisto grass busine

I 2016 fikk 30 pasienter Fabrazyme til en totalpris på over 71 millioner kroner, i snitt ca. 2,3 millioner kroner.

– Jeg snakket med en mann i går som har Fabrys sykdom og får Fabrazyme, han sier han har fått 10 til 20 år lengre levetid, sier hun.

At medisinen er dyr tenker hun ikke på. Hun har fokusert på at dette er en medisin som er viktig for de det gjelder.

– Dette med pris for andre ta seg av, sier hun.

Når reglene endres fra nyttår skal alle nye medisiner metodevurderes av Statens legemiddelverk.

– Håper vi bli ivaretatt på lik linje med andre.

Legemiddelindustrien

– Det er et spill mellom legemiddelfirmaene og Statens legemiddelverk, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i bransjeforeningen Legemiddelindustrien.

Han sier det vil være en diskusjon om hva som er riktig pris, på lik linje når med legemiddelfirmaer og Beslutningsforum for nye metoder diskuterer, som tar avgjørelser når det er medisiner gitt på sykehus.

PRISEN SENKES: Erling Ulltveit i Legemiddelindustrien tror legemiddelfirmaer vil sette ned prisen på dyre medisiner for å få salg. Foto: Andre Riise / NRK

– Det er en diskusjon som dessverre går utover pasienter når man ikke blir enige og det kan skje her på samme måte som man har sett på sykehuslegemidler, sier Ulltveit.

– Hva tenker du da om at legemiddelfirmaer ikke er villig til å sette ned prisen?

– Nå er har det vist seg at legemiddelfirmaene er villig til å sette ned prisen, det har vi sett på sykehuslegemidler, sier Ulltveit.

Han tror at de fleste legemiddelfirmaer vil være villig til å sette ned prisen, og presiserer at de som bransjeforening ikke kan vite hvordan hver enkelt firma tenker.

– Men hvis de ikke setter ned prisen, får de ikke noe solgt legemidlene og som kommersielle aktører vil de selvfølgelig være opptatt av det, sier Ulltveit.

Forholder seg til gjeldende regler

Sanofi Norge som produserer legemiddelet Fabrazyme ønsker ikke å gi noe intervju til NRK, men skriver i en e-post:

Sanofi er i jevnlig dialog med myndighetene, og vi følger norske regler. Slik saken står nå er det for tidlig å gi uttalelser på mulige endringer for sjeldne sykdommer og for enzymerstatningsterapiene. Vi vil ta stilling til endringene og eventuelle implikasjoner når de foreligger. Britt Moe Flatla, daglig leder Sanofi Norge