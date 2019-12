– Da jeg ble innkalt til mammografi som 51-åring, tenkte jeg ikke over at noe kunne være galt. Men fire små svulster ble oppdaget, sier den tidligere spydkasteren Trine Hattestad.

Hun er for mange kjent for sine seiere på idrettsbanen, og OL-gullet hun tok i 2000. Men for to år siden fikk idrettsprofilen påvist brystkreft. I dag er hun friskmeldt og takker mammografiprogrammet.

Mammografiprogrammet er et offentlig og frivillig tilbud for kvinner i alderen 50–69 år. Foto: Martin Leigland / NRK

Flere overlever brystkreft

I 24 år har kvinner mellom 50 og 69 år fått tilbud om mammografi, en røntgenundersøkelse av brystet som kartlegger kreft. Nå viser en ny studie at langt færre kvinner dør av brystkreft etter at mammografiprogrammet ble innført.

– Innføringen av mammografiprogrammet har redusert dødeligheten av brystkreft blant de inviterte kvinnene med 20 prosent, sier forsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret, som er ansvarlig for studien.

I tillegg har bedre behandling av brystkreft redusert dødeligheten med ytterligere 20 prosent.

Studien er basert på registerdata fra om lag 1,3 millioner kvinner fra hele Norge i perioden 1977 til 2014.

Solveig Hofvind er forsker ved Kreftregisteret. Hun er ansvarlig for studien som ble publisert 18. desember 2019 i det anerkjente tidsskriftet Journal of National Cancer Institute. Foto: Martin Leigland / NRK

Hadde ikke oppdaget kreften selv

I dag er Hattestad takknemlig.

– Det er klart at det å få vite at man har fått kreft så tidlig, gjør at man kan få gjort noe med det. Svulstene som ble oppdaget hos meg hadde jeg ikke klart å oppdage selv.