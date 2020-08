– Det er jo i nærområdet hvor vi bor, så vi skulle bare gå en kort trimtur, forteller Ann Magrit Grønningsæter fra Ålesund til NRK.

GIR ROS: Ann Magrit Grønningsæter skryter uhemmet av redningsmannskapene som fikk henne ned fra fjellet. Foto: Privat

Tidligere i sommer hadde hun besøkt både Galdhøpiggen og Romsdalseggen uten problemer. Men for to uker siden skulle turen til den lokale toppen Holsfjellet ikke gå som planlagt.

– Jeg gled på ei rot, brakk ankelen og ble liggende. Vi ringte nødtelefonen, for vi skjønte at vi ikke ville klare å komme oss ned på egen hånd, sier Grønningsæter.

Terrenget hun lå i er bratt og ulendt. Grønningsæter ble liggende i halvannen time før det første Røde Kors-laget nådde fram til der hun lå. Hun skryter av innsatsen til de frivillige mannskapene.

– Jeg spurte etter smertestillende, men det har ikke de lov til å gi. Men de spjelket foten og fikk meg over på båre. De var veldig beroligende og faglig dyktige, sier Grønningsæter.

20 prosent økning for Røde Kors sommer

Tall fra Røde Kors viser en klar økning i antall oppdrag for de frivillige hjelpekorpsene i sommer. Fra mai til midten av august viser tallene en økning på 20 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Kjersti Løvik er landsrådsleder i Røde Kors. Foto: Roar Dalmo Moltubak / Røde Kors

– Tallene fra i sommer speiler at mange har gjort som vi ble oppfordret til, feriert i eget land, og de fleste har vist godt fjellvett. Vi har også sett eksempler både i fjellet og på sjøen på dem som ikke er så vante til å ferdes der, og dermed hatt behov for hjelp fra oss, sier landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik.

Hun legger til at de fleste oppdragene handler om folk som har vært uheldige. Og hun venter ikke færre oppdrag med det første.

– Vi forventer at turglade nordmenn vil trekke til skog og fjell også utover høsten, sier hun.

Hun minner derfor om at det er viktig å ha en hodelykt i sekken når dagene nå blir kortere.

Krevende redningsaksjon

Det bratte terrenget, kombinert med til dels tett vegetasjon, bød på utfordringer for de 12 personene i redningsgruppa som skulle frakte Grønningsæter ned fra Holsfjellet.

TRAVEL: Administrativ leder Per Espen Soleim i Spjelkavik Røde Kors tror enkelte nordmenn har litt vel stor tro på egne ferdigheter i krevende terreng. Foto: Privat

– Det er ikke alle steder det er plass til å benytte seg av det utstyret vi vanligvis bruker når vi skal hjelpe folk. Man må ta i bruk litt utradisjonelle metoder, sier Soleim.

Normalt bruker de en båre med et hjul på understellet for å avlaste armene til dem som skal frakte pasienten. Men i dette terrenget måtte hjulet av og Grønningsæter bæres for hånd.

– Jeg lukket øynene mesteparten av tiden, for jeg visste jo hvor bratt det var, sier Grønningsæter.

Nå venter minst fire uker i særdeles lavt tempo før hun kan belaste ankelen igjen.

– Litt det der Severin Suveren-syndromet

Møre og Romsdal er sammen med Hordaland de to fylkene der Røde Kors har hatt mest å gjøre i sommer. Og selv om mye handler om uflaks, tror Soleim at litt av årsaken ligger i at koronarestriksjoner har sendt uvanlig mange nordmenn på norgesferie i år.

– De som reiser til Syden for å ligge på stranda for å sole seg har i år gått i fjellet. De er kanskje ikke så «fit» til å føle de litt mer fysiske tingene på kroppen, sier han.

I tillegg tror han en del leser seg mindre opp på feriemål i Norge enn de ville gjort dersom turen gikk til utlandet.

– Og så er det vel litt det der Severin Suveren-syndromet som gjør at vi tror vi er tøffere enn vi faktisk er, legger han til.