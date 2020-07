Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Munnbindet brukes i flere land som et verktøy for hindre spredning av smitte.

Den blå masken har blitt et symbol på kampen mot koronaviruset.

I Norge er ikke munnbindet blant verktøyene vi bruker for å bekjempe viruset. Hvorfor?

England har innført et påbud om å bruke munnbind i butikker.

WHO anbefaler munnbind

Det finnes lite forskning som kan si sikkert om det hjelper mot smittespredning, at friske folk bruker maske.

Uansett anbefaler Verdens helseorganisasjon at folk bruker munnbind. Særlig på steder der det er vanskelig å holde avstand.

Det kan være på bussen, i butikker og områder med mange mennesker.

Melbourne har innført munnbind-påbud på offentlige steder.

Munnbind kan minne oss på andre tiltak

Folkehelseinstituttet mener at det å bruke munnbind, kan gjøre at vi tar lettere på andre tiltak. Som å holde avstand og vaske hendene.

De frykter at det kan skape en falsk trygget.

En studie gjort av dataforsker Massimo Marchiorian, viser at folk holder større avstand til personer med munnbind, sammenlignet med personer uten.

Les også: Påbyr munnbind i stadig flere land

En undersøkelse gjort av WHO, viser at bruken av munnbind kan minne folk på de andre tiltakene som bidrar til å stoppe spredningen av viruset.

Samtidig kan munnbind hindre at smittebærere smitter andre. Det kan være personer med ingen eller milde symptomer, som kanskje ikke vet at de er smittet.

Store plakater på vegger i Israel minner folk på å bruke munnbind.

Har vurdert munnbind

– Hvorfor vil dere ikke innføre munnbind-påbud i Norge?

– Vi har vurdert munnbind under hele pandemien. Det er et av flere tiltak i verktøykassen, men vi mener at de tiltakene vi har satt i verk og som har hatt suksess, er de riktige og de viktige tiltakene. Og så vurderer vi underveis om munnbind hører med blant tiltakene, sier overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet.

– Kan munnbind være et forebyggende tiltak?

– Ja, munnbind har en viss effekt. Vi får etter hvert mer kunnskap og erfaringer som vi tar med i vurderingene. Vi ser også på vurderingene gjort av WHO og de europeiske smittevernmyndighetene. Utover høsten vil vi vurdere bruken av munnbind.

– Hvorfor innfører ikke Norge påbud om å bruke munnbind der mange samles, som for eksempel på kollektivtransport? Slik som mange andre europeiske land gjør.

– Norge har en enda bedre smittesituasjon enn mange av de andre europeiske landene, også de såkalte grønne landene. Noen av farene ved å bruke munnbind er at man kan bruke det feil, og at man kan bli mindre opptatt av tiltakene som vi vet fungerer, som for eksempel dette med avstand. Men hvis smitten øker igjen, kan vi vurdere munnbind som et tillegg.

– Vil dere vente med å innføre munnbind som et tiltak for hindre smitte, når smitten allerede har økt?

– Nei, ikke nødvendigvis. Vi må se ting i sammenheng. Når sommeren er over og folk er tilbake i normal drift og flere tar kollektiv transport, kan vi se om munnbind er et av tiltakene vi må vurdere.

Are Berg er overlege ved Folkehelseinstituttet. Han forteller om hvorfor munnbind ikke er påbudt i Norge. Foto: Terje Bendiksby Foto: Terje Bendiksby

Avstand

– En studie viser at folk holder større avstand til folk som har på seg munnbind. Og WHO mener munnbind minner folk på andre tiltak.

– Det å holde avstand er et tiltak vi så langt har mer kunnskap om effekten av, men det er fint å se at det gjøres studier og at vi får økt kunnskap om effekten av munnbind. Det kan være at dette er en positiv effekt av munnbind-bruk også. Mitt hovedpoeng er at mange argumenterer med at bruker vi munnbind så slipper vi holde avstand, for eksempel i en kinosal eller en konsert, og kan fylle slike saler fullt opp. Og det er ikke sikkert munnbind vil kunne kompensere for å holde avstand i en slik setting.

– Kan munnbind være et godt tiltak for å hindre at smittebærere som ikke vet at de er smittet, sprer smitten videre?

– Det er i slike situasjonene munnbind kan tenkes å komme mest til sin rett som et forebyggende tiltak mot smitte fra de med få eller ingen symptomer. Dette er noe vi vurderer.

– Vil det være aktuelt å innføre munnbind-påbud på kollektivtransport?

– Vårt råd er fortsatt å holde en meters avstand. Men så er det jo sånn at det er en del situasjoner der det ikke er mulig. På fly har en valgt å innføre munnbind-påbud, og flere land har påbudet på kollektivtrafikken. Foreløpig tenker vi det er viktigere med den generelle gode oppfordringen om å holde avstand.