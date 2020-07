H&M: Det som kommer fram i tilsynskontrollen, er et resultat av tekniske feil hos oss. Det som har skjedd er at enkeltprodukter har blitt merket som Conscious, uten at de innfrir våre krav til å være et produkt med mindre påvirkning på miljøet. Vi beklager denne feilmerkingen på det sterkeste, og vi arbeider med å løse dette så snart som mulig.

KappAhl: Vi anser anklagene som betimelige og skal selvsagt sørge for at informasjonen rettet til forbruker er god og utfyllende nok til at forbrukeren kan ta et velinformert valg hos KappAhl.

Zalando: Vi er i dialog med Forbrukertilsynet, men vi kan ikke kommentere en pågående utredning i media. Det gjør vi gjerne så fort som utredningen og samarbeidet med Forbrukertilsynet er klart.

Gina Tricot: Vi er veldig ydmyke for kritikken vi har fått og vi ønsker granskningen som gjøres velkommen, slik at vi kan bli bedre.

Pierre Robert: Mindre miljøbelastende plagg i vår nettbutikk har et lite symbol med et hvitt blad på en grønn bakgrunn. Vi ble varslet om at kriteriene for dette merket ikke var tilstrekkelig forklart, noe vi rettet opp umiddelbart.

Bestseller: Det er korrekt at vi har en dialog med Forbrukertilsynet. Vi ønsker alltid å gjøre det riktige og følger gjeldende lover i alle de land vi er tilstede i. Vi kikker derfor alltid løpende på hvordan vi kan forbedre vår kommunikasjon.

Ellos: Vi på Ellos synes det er bra at en granskning har blitt gjort og vi setter pris på tibakemeldingen vi har fått fra Forbrukertilsynet. Vi kommer til å gjøre de mindre justeringene som Forbrukertilsynet har foreslått.