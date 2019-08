Flere i Norge blir behandlet for leishmaniasis-parasitten etter ferie

Det er ikke bare veterinærer som ser en økning i antall hunder som må få behandling etter å ha blitt bitt av en sandflue på ferie i sørligere strøk.

Det gjør også leger ved norske sykehus.

– Det er en økning i antall pasienter som blir behandlet for Leishmaniasis-parasitten i Norge, sier Frank O. Pettersen til NRK.

Vi har ikke denne typen sandflue i Norge, så smitteoverføring via smitte fra syke personer eller hunder i Norge er ikke mulig her, sier Frank Olav Pettersen. Foto: Privat

Han er overlege og leder for regional kompetansetjeneste i import- og tropemedisin ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS). Ved sykehuset er det bare hittil i år registrert like mange tilfeller av pasienter med parasitten som det ble registrert til sammen i Norge i perioden 1975-1994.

Ett bitt fra en infisert sandflue kan være nok.

Månedslang prosess

Heidi Aasheim Bakke er en av de få som har testet positivt for parasitten i Norge.

Veien fra symptomene begynte å vise seg, til legene fant parasitten, var derimot lang.

– Jeg hadde tidvis febertopper, kraftig hodepine, og stinn mage, som skyldtes den store milten. I tillegg viste blodverdiene mine lav blodprosent.

FIKK PÅVIST PARASITTEN: Heidi Aasheim Bakke fikk påvist leishmaniasis etter et utenlandsopphold. Hun oppfordrer nordmenn til å bruke myggmiddel flittig. Foto: Louise Krüger / NRK

Bakke gikk flere måneder med nedsatt allmenntilstand uten at legene helt klarte å finne ut hvorfor. Symptomer på visceral leishmaniasis er svært like symptomene på lymfekreft, og Heidi fikk den beskjeden folk frykter:

Legene mistenkte at hun hadde utviklet kreft.

Dette viste seg å være feil. Bakke forteller at hun sto midt blant soveposer og telt i en sportsbutikk da hun fikk telefon fra sykehuset som fortalte at hun ikke hadde lymfekreft, men «Visceral leishmaniasis», den farligste varianten av parasitten.

– Det har vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Visceral leishmaniasis og lymfekreft er differensialdiagnoser – det vil si at de har svært like symptomer. Hadde jeg vært i Afrika som hjelpearbeider, hadde kanskje alarmklokkene gått tidligere, men jeg hadde vært på familieturer ved Middelhavet og i Thailand, og derfor var det ikke denne typen parasitt de først sjekket meg for.

Bakke berømmer likevel helsevesenet og hvordan hun har blitt fulgt opp hele veien. Nå vil hun gjøre andre klar over at parasitten finnes, og at personer med nedsatt immunforsvar bør kjenne til risikoen og være nøye på å bruke myggmiddel.

Kan være latent i kroppen i flere måneder

Siden leishmania-parasitten kan ligge latent i kroppen i flere måneder før den bryter ut, er det derfor vanskelig å finne ut nøyaktig når og hvor man kan ha blitt smittet.

Bakke ble bedt om å føre reiselogg over alle de landene hun hadde reist i de siste ti årene, for å se hvor hun trolig var smittet. Fordi hun gikk på immundempende medisiner i etterkant av et ferieopphold i Spania, tror legene at det mest sannsynlig er her hun ble stukket av sandflua.

SYMPTOM: Systemisk feber er et av tegnene på leishmaniasis. Foto: Comnet / NTB scanpix

Personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller immundempende medisiner, er nemlig ekstra utsatt for parasitten.

– Er man immunfrisk, så er ikke risikoen så stor, forteller hun.

Bakke er likevel opptatt av å ikke skremme ferierende i Spania, og har i ettertid vært flere ganger i landet:

– Risikoen for å bli bitt av en infisert flue er svært liten. Jeg er selvfølgelig ekstra flink til å bruke myggmiddel og beskytte meg mot stikk når jeg reiser nå, men jeg velger likevel å reise, og får full støtte av helsepersonell på at det er greit.

OPPFORDRER: Bruk myggmiddel! Foto: Anette Skafjeld / NRK

Flere tilfeller

Det ble registrert fire tilfeller av «visceral leishmaniasis» i perioden 1975 til 1994.

Så langt i år er det allerede registrert fire tilfeller ved OUS, mot åtte tilfeller i tidsrommet fra 2015 til 2018.

– I tillegg er det påvist flere tilfeller med «kutan leishmaniasis», som gir kroniske sår. Totalt er antallet rundt 10 pasienter per år, opplyser overlege Frank O. Pettersen.

Spania er ett av de landene som rapporterer om flere tilfeller.

POPULÆRT REISEMÅL: Spania er det landet i EU nordmenn reiser oftest til. Foto: Petter Strøm

Det gjelder også i områder som nordmenn, inkludert de som er immunsupprimerte, liker å reise til på langtidsreiser og behandlingsreiser.

– Det siste er mest bekymringsfullt. For eksempel leddgiktpasienter som får moderne og effektiv behandling, er blitt så spreke at de oppsøker terreng med busk og kratt, der sandfluene trives. Samtidig som de er mer sårbare for å bli syke om de smittes av parasitten, sier han.

Immunfriske blir derimot sjeldnere syke om de smittes.

Les også Hund på utenlandsferie kan gi livsfarlig parasitt

Beskytt deg

Sandfluen er på størrelse med en knott. Den kan ikke stikke gjennom klær, og insektmiddel kan beskytte mot stikk.

– Vi bør tenke på å beskytte oss mot sandfluestikk og flåttbitt. Spesielt om man er immunsvekket av kronisk sykdom eller viktige medisiner. Disse insektene kan overføre flere typer virusinfeksjoner som vestnilfeber og skogflått-hjernehinnebetennelse.

Han mener at personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling med immundempende medisiner, bør få informasjon fra leger som starter den type behandling. Og at turarrangører setter fokus på nødvendigheten av insektsbeskyttelse ved reiser til Sør-Europa.

– Det er jo litt paradoksalt at folk vet at de kan vaksinere hundene sine, men ikke at – eller hvordan – de samtidig bør beskytte seg selv, sier Pettersen.

Det finnes ingen vaksine mot leishmaniasis for mennesker. Sandfluen som overfører leishmaniasis finnes ikke i Norge, og parasitten kan derfor ikke etablere seg her.

Tre varianter av leishmaniasis Ekspandér faktaboks 1. «Kutan leishmaniasis», er den vanligste og gir kroniske hudsår på stikkområder. Ofte er det ansikt, armer og bein. Denne varianten har vært en utfordring for militærstyrken i Afghanistan, og har også rammet norske styrker. – Sårene gror som oftest av seg selv etter flere måneder eller år, men etterlater arr. Vi behandler nå de fleste av dem med denne varianten, opplyser Pettersen. 2. «Mukokutan leishmaniasis», er en mer hissig type. Den gir også hudsår men i tillegg kan brusk i for eksempel nesen, ganen og ørene angripes. – Denne formen erverves gjerne i Latin-Amerika og behandles alltid, og som oftest med godt resultat, sier han. 3. «Visceral leishmaniasis», er den farligste varianten. Den gir en sykdomsfølelse som feber, nattesvette, vekttap, lave blodverdier, forstørrede lymfeknuter, lever og milt. Symptomene kan ligne på en blodkreftsykdom. – Flere av pasientene vi har sett med denne alvorlige varianten av leishmaniasis har først blitt undersøkt med tanke på blod- eller lymfekreft, sier Pettersen. Han legger til at uten behandling, kan man dø av denne tilstanden. Årlig dør 20 000 til 30 000 personer av Leishmaniose, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Les også: Ble dødssyk av sandfluebitt

Les også: Frykter ny flått er på vei inn i norske hjem