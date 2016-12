Flere husstander på Vestlandet var uten strøm på julaften

Flere hundre husstander på Vestlandet måtte belage seg på sen eller alternativ julemat julaften etter å ha mistet strømmen.

I huset til Jarle Birgir Holmeset på Grytestranda i Haram kommune gikk strømmen rett etter kl. 17.

– Lysene begynte å flimre et par ganger før det ble mørkt. Men heldigvis var maten vår klar, sier Holmeset til NRK.

Strømmen kom på igjen to timer senere, men da var julemiddagen fortært.

– Vi spiste i mørket med stearinlys og lommelykt til å lyse opp rommet, forteller Holmeset.

600 husstander uten strøm

Over 600 husstander i Gulen, Radøy og Masfjorden var uten strøm om kvelden julaften. I Gulen ble det meldt om strømløse husstander allerede like før klokken 11 julaften, mens det ble strømløst klokken 12.20 på Radøy.

I Masfjorden ble det strømløst like etter at klokkene hadde ringt julen inn klokken 17.

Avisen Strilen skriver at det har tatt lengre tid enn ventet å rette feilene.

Kan skyldes lynnedsslag

Kraftselskapet BKK opplyser til NTB at årsaken til strømbruddene trolig er lynnedslag i flere transformatorer, samt kastevind som har revet trær over strømledninger.

– Vi har kalt inn ekstra mannskap som er ute og prøver å rette opp feilene. Det er selvfølgelig veldig leit at strømmen skulle gå på en så viktig dag, sier Jarle Hodne, kommunikasjonsrådgiver i BKK til NRK.

– Vi gjør alt vi kan for å få tilbake strømmen. Vi håper at folk gjør det beste ut av situasjonen og at det blir en koselig julaften likevel, sier Hodne.

BKK opplyser på sine nettsider at de fleste som var strømløse på Vestlandet julaften, hadde i 21-tiden fått strømmen tilbake.