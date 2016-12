Flere husstander på Vestlandet uten strøm julaften

Flere hundre husstander på Vestlandet måtte belage seg på sen eller alternativ julemat julaften etter å ha mistet strømmen.

Over 600 husstander i Gulen, Radøy og Masfjorden var uten strøm om kvelden julaften. I Gulen ble det meldt om strømløse husstander allerede like før klokken 11 julaften, mens det ble strømløst klokken 12.20 på Radøy.

I Masfjorden ble det strømløst like etter at klokkene hadde ringt julen inn klokken 17.

Avisen Strilen skriver at det har tatt lenger tid enn ventet å rette feilene. Kraftselskapet BKK opplyser til NTB at årsaken til strømbruddene trolig er lynnedslag i flere transformatorer, samt kastevind som har revet trær over strømledninger.

BKK opplyser på sine nettsider at strømmen kan ventes tilbake i Gulen rundt klokken 19.00, mens folk i Masfjorden og på Radøy ikke kan forvente å få strømmen tilbake før i 20.30-tiden.