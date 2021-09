Flere hundre søker om opphold: – Gi oss et signal, så vi ikke mister håpet

To dager etter Talibans maktovertakelse flyktet Naqeebullah med kone og tre mindreårige barn fra Maimana i Faryab-provinsen til hovedstaden Kabul.

Familien lever nå i skjul hos en venn. Barna går ikke på skole. Naqeebullah forteller at han tjener 3 dollar dagen på å hjelpe vennen med å selge frukt.

– Jeg ber nordmennene; vær så snill og hjelp oss! Jeg har jobbet i mange år for dem. Jeg har ofret mitt og familiens liv. Gi oss et signal, så vi ikke mister håpet, sier afghaneren i et intervju med NRK.

Ifølge Naqeebullah jobbet han som tolk for norske styrker i Maimana fra 2009 til 2012. Fra 2012 til 2014 skal han ha jobbet for nordmennene i Mazar-e-Sharif i naboprovinsen.

– Vi har ikke noe håp, vi kan ikke dra hjem. Hvis vi drar, vil livet være i fare, sier han.

Her intervjuer NRK Naqeebullah via hans mobiltelefon i Kabul. Han ønsker ikke at foto av ham og hans familie, slik de ser ut i dag, skal brukes i saken.

En liste på 400

Mange sivile afghanere som har jobbet for Forsvaret, har kommet til Norge de seneste årene. Nå frykter flere av de tidligere ansatte som er igjen i hjemlandet at Taliban vil ta hevn på dem som har jobbet for koalisjonen.

NRK har i lengre tid forsøkt å finne ut hvor mange lokalt ansatte Forsvaret har hatt i løpet av de 20 årene norske styrker har vært i Afghanistan. Og hvor mange som er igjen.

Forsvarsdepartementet opplyste i en e-post 9. august at de ikke hadde en oversikt over lokalt ansatte i Afghanistan. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyste to dager senere at det finnes en oversikt, men at informasjonen var fragmentert. «Informasjonen kan fremskaffes, men dette vil ta noe tid», skrev FOH den gangen.

Nå har Forsvaret laget en samlet liste: Totalt har om lag 400 personer jobbet for dem i Afghanistan.

– Å stå på denne listen betyr at man har arbeidet for Forsvaret i Afghanistan. Listen er ikke hjemmelsgrunnlag for opphold i Norge. Det er ikke slik at Forsvaret kontakter de som står på listen, skriver talsperson for Forsvaret, Endre Nedberg, i en e-post til NRK.

En norsk militærkolonne på vei gjennom et dalføre i utkanten av Maimana i Faryab-provinsen. På slike ekspedisjoner var det alltid med tolker. Dato ukjent, men de norske styrkene i Faryab trakk seg ut i 2012. Foto: Marius Arnesen / NRK

Listene skal også være mangelfulle når det gjelder kontaktinformasjon. Mange tidligere ansatte tilbake i tid har Forsvaret derfor ikke mulighet å kontakte om de hadde ønsket det.

Hvor mange av deres tidligere ansatte som er igjen i Afghanistan, kan ikke Forsvaret svare på når NRK spør.

Forsvaret sier de har en viss oversikt, men at ulike faktorer som at ansatte kan ha fått opphold i andre land, og at mange ikke selv har kontaktet norske myndigheter, gjør at denne oversikten ikke er komplett.

De viser til Utlendingsdirektoratet (UDI) for å få tall på hvor mange lokalt ansatte som er i Norge. UDI sier de ikke har tallene klare, og at det tar tid å hente dem ut.

Ødela dokumenter

Naqeebullah er en av dem som nå ber om hjelp ut av Afghanistan, på bakgrunn av det han beskriver som mangeårig arbeid for norske styrker. NRK møtte ham og familien første gang i deres hjem i Maimana i februar 2019.

Vi kan ikke bekrefte at hans historie er korrekt, men Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at et ID-kort han har beholdt «ligner på den type kort» som ble brukt i den norske militærleiren i Maimana.

ID-kortet ble tatt vare på av en av kvinnene i familien hans, uten at Naqeebullah visste om det.

ID-kortet som Naqeebullah sier ble brukt for å komme inn i den norske leiren i Maimana.

Andre dokumenter som kunne bekrefte tilknytningen til norske styrker ble ødelagt da de flyttet fra Mazar-e-Sharif i naboprovinsen, ifølge Naqeebullah. Han sier at han fryktet at de ville bli funnet av Taliban ved en av deres kontrollposter langs veien.

Da norske myndigheter i 2015 åpnet for asyl for tolker og andre som hadde jobbet for norske styrker, søkte ikke Naqeebullah om opphold. Det var det flere grunner til, sier han i dag.

Han følte han hadde en dårlig sak på grunn av de ødelagte dokumentene og var overbevist om at han måtte dra til Kabul for å oppsøke Norges ambassade.

Det hadde han ikke penger til. Naqeebullah sier han måtte prioritere å skaffe familien bolig og mat. Dessuten var faren svært syk, og moren skal ha bedt ham om ikke å dra. Faren er nå død.

Naqeebullah har nå sendt e-poster om asyl både til Forsvarsdepartementet (FD) og Utenriksdepartementet. FD har svart at de vil «komme tilbake til søknaden» så raskt som mulig.

Køen av folk som venter på svar er lang.

NRK på tur med afghanske styrker i Maimana i februar 2019. Allerede den gang var byen der norske styrker hadde sin hovedbase helt omringet av Taliban-kontrollerte områder. En afghansk soldat klaget over at Taliban hadde bedre utstyr enn regjeringshæren, blant annet nattbriller. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Mange har søkt til Forsvaret

Det er UDI som behandler søknader om opphold og asyl i Norge. FD og Forsvarets rolle er å oppklare hvem som faktisk har arbeidet for dem. De kommer også med forslag om hva slags ansatte som burde prioriteres.

Per nå har Forsvaret mottatt 466 søknader fra personer som ønsker opphold.

Flere av disse er uten tilknytning til norske styrker spesielt eller til Norge generelt. Noen har søkt flere ganger, og mange er fortsatt i prosess, opplyser Forsvaret.

De afghanske tolkene fikk våpentrening, ifølge den tidligere tolken Faizullah Muradi. Han kom til Norge i 2014. Bildet er fra våpentrening i Faryab, dato ukjent. Foto: NRK

Per i dag er det kun de som har jobbet for norske styrker etter 2015, som har rett til å søke om opphold i Norge. I lys av Talibans maktovertakelse, har det vært diskutert om disse reglene skal vurderes på nytt.

– Norske myndigheter ser nå på ordninger for de lokalt ansatte som fortsatt er igjen, skriver Nedberg til NRK.

360 har fått opphold – flere evakuert

Lokalt ansatte har kunnet søke seg til Norge gjennom tre ulike instrukser de siste årene. Noen har fått avslag av tungtveiende grunner. Over 360 personer hadde per i sommer fått innvilget opphold gjennom disse ordningene, inkludert familiemedlemmene deres.

Men fordi familier er inkludert, sier tallet lite om hvor mange av Forsvarets til sammen 400 lokalt ansatte som faktisk er i Norge.

For eksempel ble flere afghanere hentet hit i juni. Av totalt 47 personer var kun seks tidligere ansatt. Resten var deres familiemedlemmer, ifølge Forsvaret.

I midten av august startet dessuten en massiv evakueringsoperasjon i Kabul. Siden den tid har 513 afghanere tilknyttet norske styrker, inkludert familiemedlemmer, blitt hentet til Norge.

Men det er særlig personell fra det afghanske antiterrorpolitiet (CRU) og deres familier som er evakuert, opplyser Forsvaret.

Afghanske spesialsoldater fra Crisis Response Unit, CRU 222. Her et bilde fra trening med norske marinejegere i Kabul, 12. april 2018. Soldater fra CRU ble prioritert i forbindelse med evakueringen i august. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

NRK har spurt Forsvaret om hvor mange av afghanerne som har blitt evakuert og ellers fått opphold i Norge, som tidligere har vært lokalt ansatt. De henviser til UDI. UDI opplyser at de ikke har mulighet til å gi mer informasjon om dette.