Flere går for de billigste alternativene på Norway Cup

Om kort tid går Norges største fotballcup, Norway Cup, av stabelen på Ekebergsletta i Oslo. Nærmere 2000 lag er påmeldt, og flere tusen barn og unge er klare for kamper og idrettsglede.

Norway Cup er for mange sommerens store høydepunkt, men dessverre er det ikke slik for alle. Ifølge Norges idrettsforbund er det flere barn som ikke har god nok råd til å være med på ulike idrettsarrangementer.

Trenden har snudd

Kostnadene til store turneringer kan ofte være høye. Og når enkelte idrettslag i tillegg velger å gå for hotellpakker til 7000 kroner, slik som Norway Cup tilbyr, er det flere som opplever dette som for dyrt og velger å bli hjemme.

– Vi tilbyr hotellpakker da noen av våre norske og utenlandske lag vil bo på hotell og vi ønsker at alle våre deltagere skal være fornøyd, sier Trygve Nielsen, Marked- og kommunikasjonssjef i arrangørklubben Bækkelaget Sportsklubb.

Norway Cups arrangør opplever imidlertid en positiv utvikling og forteller at langt færre har valgt å gå for hotellovernatting i år sammenlignet med i fjor.

– Vi opplevde for noen år siden at hotelltilbudet skjøt i været, men har sett de siste to årene at dette har vært en fallende trend, sier han.

Ifølge Nielsen har nedgangen i hotell fra 2018 til 2019 vært på hele på hele 35 prosent.

– Det syns vi er bra, for vi opplever at det er enda mer sosialt å benytte seg av de rimeligere alternativene, sier han.

I løpet av en uke skal nærmere 2000 lag i aksjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Norway Cups billigste alternativ med overnatting koster 2550 kroner og inkluderer overnatting på skole, tre måltider hver dag, fri transport med Ruter, T-skjorte, inngang til museum og andre aktiviteter i Oslo-området.

«Fotball for alle»

Dette er ikke første gang nettopp dette temaet tas opp i media. Det er skrevet en lang rekke artikler om nettopp det økonomiske klasseskillet som finnes i idretten i Norge.

Norges Fotballforbund oppfordrer alle til å velge et overnattingstilbud som er økonomisk for alle som skal delta.

Svein Graff tror at fokus på tema kan ha bidratt til at folk nå tenker alternativt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det viktigste er å velge en variant som gjør at ikke noen blir ekskludert. Det er jo store forskjeller innad i et lag og blant foreldre. Det bør man tenke nøye igjennom, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund.

Han opplever at et større fokus på kostnader i idretten generelt kan ha bidratt til at en del klubber og foreldre nå tenker alternativt når det gjelder ulike utgifter.

– Fotballforbundet har en visjon som heter «fotball for alle». Vi oppfordrer derfor både klubber og foreldre til å velge et tilbud som er økonomisk forsvarlig for alle som skal delta. Det er fult mulig å dra på turneringer og ha det kjempegøy og bra sosialt uten å sove på hotell, sier Nielsen.

La fram tiltak i 2015

Anja Veum mener det er viktig at alle har muligheten til å delta på ulike idrettsarrangementer på tross av dårlig økonomi. Foto: Dag Oliver

Han får støtte fra breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund, Anja Veum, som mener det er utrolig viktig at det finnes flere tilbud.

– Vi utfordrer alle idrettslag til å tenke igjennom hvordan man kan ha et idrettstilbud der økonomi ikke ekskluderer, sier hun til NRK.

Norway Cup er for svært mange barn og ungdommer sommerens store høydepunkt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det har vært flere kampanjer internt i idretten, der både særforbund, idrettskretser og idrettslag har deltatt for å jobbe med holdninger slik at alle skal ha råd til å bli med. Det at denne bevisstgjøringen nå kanskje har nådd helt ut er utelukkende positivt, sier hun.

I 2015 kom idrettsforbundet med fire konkrete forslag til hva norsk idrett kan gjøre for å utligne de økonomiske forskjellene.

Dette er de konkrete forslagene Ekspandér faktaboks • Stoppe kostnadsveksten på idrettsutstyr og «konkurransesystemer». • Unngå dyre reiser til konkurranser og samlinger. • Jobbe med å finne løsninger for barn og unge som har begrensede økonomiske ressurser. • Tilrettelegge for markeder for gjenbruk av idrettsutstyr.

Veum forteller at idrettsforbundet sammen med Kulturdepartementet nå har satt i gang forskning for å finne ut mer om kostnadsnivået i idrett.

– Vi trenger fremdeles mer kunnskap om dette feltet.