– Det snør, og det er glatte og hvite veier i hele distriktet. Patruljene i byen sier det er glatt over alt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli Oslo politidistrikt.

– Det er lite trafikk søndag morgen, men vi oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og ta hensyn til forholdene, sier Stokkeli.

Vegtrafikksentralen Øst melder at alle tilgjengelige brøytebiler er i gang med å rydde veiene søndag morgen.

– Alt av mannskaper er ute, men noen vil selvfølgelig føle at brøytebilene kommer litt seint. Men alle entreprenører melder at de har fult trykk nå søndag morgen, forteller trafikkoperatør Trude Linstad i Vegtrafikksentralen Øst.

Også på Vestlandet advares det mot krevende kjøreforhold.

– Sterk vind og snødriv skaper utfordringer. I Sogn og Fjordane har vi fått inn flere meldinger om at det er mye snø og slaps på veiene i hele distriktet, sier vaktoperatør Kjetil Larsen hos Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen i Bergen.

Politiet i Trøndelag ber bilister i distriktet være forsiktige, etter meldinger om underkjølt regn, skriver Adresseavisen.

Flere mindre hendelser

Så langt søndag morgen har det få store ulykker, men flere mindre hendelser på Sør- og Østlandet. En bil har blant annet kjørt av veien i Hogstadveien i Asker. Bilen kjørte ned en lyktestolpe, men det ble kun materielle skader.

Rundt klokken halv ni var det også et trafikkuhell inne i Follotunnelen i Akershus i retning Oslo. Et felt ble stengt etter hendelsen.

Like før klokken elleve kjørte en bil av veien ved Helsfyr. Bilen måtte berges, men ingen personskade.

Like etter klokken ti melder operasjonssentralen Oslo at to traktorer som driver med snøbrøyting kjørte ned bommen ved T-baneovergangen i Vinderenkrysset. Det er ventet at det blir noe kø på stedet.

I tillegg har det vært to trafikkuhell på E18, i Porsgrunn og ved Langangen.

Lørdag kveld opplyste Vegtrafikksentralen Øst at det både på Romerike, i Follo og i deler av Østfold ble meldt om glatte veier, noe som førte til en henstilling til trafikantene om å kjøre etter forholdene og beregne ekstra tid.

Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og etter forholdene søndag. Skjermdump fra E18 ved Hanekleiva søndag morgen. Foto: Statens vegvesen

Mann alvorlig skadd

En mann i 30-årene er alvorlig skadd etter at han kjørte av veien og bilen hans havnet på taket i Fevik i Grimstad kommune i Aust-Agder natt til søndag.

– Bilen kjørte av veien og kolliderte med en bil som sto på en parkeringsplass, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Bilen havnet på taket og mannen i 30-årene måtte frigjøres av brannvesenet.

Sørlandet Sykehus opplyser søndag morgen på Twitter at mannen er alvorlig skadd, men at situasjonen er stabil.

Mannen er mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand, og politiet har tatt blodprøve av ham

Flere fjelloverganger er stengt

Vegtrafikksentralen melder at flere fjelloverganger nå er stengt på grunn av uvær.

Fylkesvei 13 Gaularfjell, er inntil videre er stengt til mandag morgen, da det skal foretas ny vurdering. Fylkesvei 4224 Sirdal – Lysebotn har vært stengt siden lørdag.

På flere andre fjelloverganger i Sør-Norge er det vanskelige kjøreforhold med snø- og isdekke, og Vegtrafikksentralen varsler om at det kan bli innført kolonnekjøring og stengninger på kort varsel.

Dette gjelder blant annet riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 52 Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland. Det var tidligere søndag kolonnekjøring mellom Liamyrane og Fjellstad på E134 over Haukelifjell, men veien er nå åpen for normal trafikk.

Fylkesvei 51 Valdresflye i Oppland har vært stengt, men ble åpnet ved nitiden. Vegtrafikksentralen Øst melder samtidig at strekningen kan bli stengt igjen på kort varsel.

Ullevål stadion ryddes for snø søndag morgen. Foto: Ole Rolfsrud / NRK

Økt traktor-beredskap på Ullevaal

Det er ikke bare trafikantene som har fått merke snøværet.

Søndag morgen våknet NFF opp til snø på Ullevaal stadion, og derfor har forbundet gjort grep før cupfinalen mellom Viking og Haugesund. Kampen skal etter planen starte 13.15.

Banen er i ferd med å måkes, men forbundet har økt traktorberedskapen før kampstart. Det innebærer at banen kan ryddes på 15 minutter.