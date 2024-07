Flere festivaler melder om mindre mobilbruk

Da festivalsommeren nettopp hadde startet publiserte Aftenposten en artikkel om at unge bruker mindre mobil under konsertene på festivalene Over Oslo og Piknik i Parken.

– Dårlige konsertvideoer er ikke like kult lenger, sa medieprofessor Trine Syvertsen til avisen.

Blant festivalene som har blitt arrangert så langt i sommer finner vi Neon Festival, Bergenfest, Palmesus, Idyllfestivalen og Slottsfjell.

NRK har sjekket hvordan mobilbruken var på disse festivalene. Palmesus merker den samme tendensen som Over Oslo og Piknik i Parken:

– Det er absolutt fortsatt mye filming og foto, men merkbart mindre av at publikum står med telefonen og filmer under hele konserten, sier daglig leder i Palmesus Leif Fosselie.

Det er fortsatt mye filming og foto, men mindre enn før, sier Palmesus-sjefen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Pressesjef: – Vi tenkte: «Hva er det som skjer?»

Mindre mobilbruk ble også et samtaleemne blant de ansatte på Neon Festival i Trondheim. De ble overrasket da de observerte publikum under festivalen:

– Vi snakket om det under årets festival at vi la merke til mindre mobiler under konsertene. Det var nesten litt sånn «hva er det som skjer?», sier pressesjef Stein Vanebo.

Pressesjefen sier også at de ser mindre konsertvideoer i sosiale medier. Han mener derimot det er vanligere at folk legger ut bilder av vennene sine mellom konsertene.

På Neon Festivalen i Trondheim var det visstnok færre som filmet konsertene i år, skal vi tro pressesjefen. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Vi har også vært i kontakt med Bergenfest og Idyllfestivalen. De sier at de ikke har lagt merke til at mobilbruken har gått ned.

Mer engasjert publikum

Festivalsjef på Slottsfjell, Peter Eikeland, sier at de ser et veldig engasjert publikum i år, noe som han tror kan komme av mindre mobilbruk.

– Det varier litt fra konsert til konsert. Vi har et veldig musikkinteressert publikum, så for vår del har ikke det vært et stort problem, sier Eikeland.

Han merker også at artistene er mer opptatt av mobilbruk enn før.

– Jeg merker at flere og flere artister oppfordrer folk til å legge vekk mobilene, og nyte øyeblikket sammen med dem isteden.

Festivalsjef under Slottsfjell, Peter Eikeland sier at publikummet i år er ekstra engasjert. Foto: Philip Hofgaard

I et telt på campingplassen til Slottsfjell sitter Oscar Jonassen og Liv Riis Jacobsen sammen med vennegjengen. De to er litt uenige om hvor mye mobilen burde være til stede under konsertene på festivalen.

– Det er dumt med mobil, man burde være mer til stede, sier Jonassen.

– Jeg er uenig jeg. Man kan jo følge med selv om man er på mobilen, skyter Jacobsen fra siden.

I teltet på campingplassen på Slottsfjell er de uenige om hvor mye man skal bruke mobilen under festivalkonsertene. Foto: Philip Hofgaard

Trendy å kutte i skjermtid

Gunn Enli er professor ved medievitenskap på Universitetet i Oslo. Hun tror folk er blitt mer opptatt av å kutte i skjermtiden sin.

– Det jeg tror vi ser nå er et digitalt tilbakeslag. Altså et tilbakeslag der vi tenker at «oi sann, vi kan ikke holde på sånn lenger».

Medieforsker Gunn Enli mener det vi ser nå er et digitalt tilbakeslag. Foto: Tom Balgaard / NRK

Hun mener også det er blitt trendy å ha et sunt forhold til mobilen.

– Det har et element av luksus ved seg. At man kan ta seg råd til å ikke filme alt fordi man skal på flere konserter, eller fordi man opplever mye hele tiden. Da trenger man ikke ta bilde av hver eneste rett man spiser på restauranten.