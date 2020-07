– Frokosten var rimelig kjip. Vi fikk to påsmurte brødskiver, en med salami og en med syltetøy. De serverte den i en pose, sier Jan Erik Osberg.

Denne frokosten måtte han betale full pris for.

– Det var litt tynt med mat for å skulle vare frem til lunsj.

Heller ikke samboeren hans var fornøyd med frokosten de fikk servert da de var på norgesferie i sommer. Som mange andre, synes hun at hotellfrokosten er et av høydepunktene med et hotellbesøk.

– For meg er noe av det store ved å bo på hotell å gå på frokostbuffé der man kan ta litt av hvert, så det var kjipt, men det er jo korona, sier Sølvi Hopland.

NORGESFERIE: Familien Osberg/Hopland er på norgesferie i år, men håper de kan dra til Syden igjen neste sommer. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Må gi beskjed på forhånd

Buffé-forbudet ble opphevet 15. juli. Likevel har ikke alle hoteller startet opp igjen med dette tilbudet enda.

Familien Osberg/Hopland fikk ikke beskjed på forhånd om at frokosttilbudet var redusert. Det har de krav på ifølge Forbrukerrådet.

– De har krav på å få vite hva de betaler for. Hvis et tilbud er redusert eller annerledes enn det forbrukerne kan forvente så skal det komme tydelig frem. Da kan forbrukeren selv velge om de er villige til å betale den summen eller ikke, sier Pia Høst, leder i forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Hun råder forbrukere til å spørre hotellstedet om tilbudet dersom det er lite informasjon.

– Det viktigste er å få informasjon, spørre hva som er åpent og vurdere om man ønsker å booke eller ikke.

Flere henvendelser enn vanlig

Siden 1. mai har Forbrukerrådet fått flere henvendelser enn vanlig fra folk som er misfornøyde med prisen i forhold til standarden på overnattingsstedene.

– Det er klart at mange har store kostnader rundt renhold, men vi forventer jo at de ikke bruker korona som en unnskyldning til å gi et dårligere tilbud, sier Høst.

Selv om tilbudet er redusert, kan hotellene i prinsippet ta den prisen de vil for hotellrommet.

– Til syvende og sist er det opp til forbrukerne å bestemme hvor mye de er villig til å betale

HAR KRAV PÅ INFORMASJON: Pia Høst i Forbrukerrådet sier at alle kunder har krav på å få vite hva de betaler for dersom enkelte tilbud er redusert. Foto: Forbrukerrådet

Stive priser og ekstra kostnader

Gro Jovall Korderup har reist mye rundt omkring i Norge med familien i sommer, og har dermed også tilbrakt mye tid på hotell. Hun reagerer på hvor forskjellig opplevelsen har vært på de ulike hotellene. Enkelte steder fikk de varmretter, mens andre steder fikk de en tallerken med diverse ost og tubemat.

– Det har vært stive hotellpriser, og da synes jeg de kunne ha gjort litt mer ut av maten. Når jeg ser at de har gjort det noen steder og ikke andre, så begynner jeg å tenke at kanskje de har gjort noen litt økonomiske løsninger, sier Korderup.

Else Gro Ommundsen skulle også på norgesferie i sommer. Hun endte opp med å finne andre alternativer til hotell, nettopp fordi hun syntes at tilbudet var for dårlig sammenlignet med prisen.



– Hver gang vi skulle i badebassenget måtte vi ha betalt 60 kr for meg og 30 kr for barnet mitt.

Vanligvis ville det vært gratis å benytte seg av badebassenget, men nå fikk de opplyst at dette ville koste ekstra på grunn av korona.

– Vi følte oss ikke velkommen. Jeg valgte å feriere på en annen måte.

Ikke alle er misfornøyde

Samtidig er det ikke sånn at alle synes at servicen har vært for dårlig på årets norgesferie.

Asbjørn Johansen og familien har ingenting å utsette på hverken servicen eller maten på hotellene de har bodd på.

– Det har vært helt topp. Vi er kjempefornøyd med tiltakene som har blitt gjort på grunn av korona. Maten var suveren og det var god betjening.

FORNØYDE: Asbjørn Johansen og familien drar gjerne på norgesferie flere ganger. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han tar gjerne med seg familien på norgesferie også neste år.

– Det blir flere norgesferier, det er helt sikkert!