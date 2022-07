Flere dyr kastes ut i ferien – Sondre er unntaket

Foreningen for omplassering av dyr (FOD) har hatt en travel sommer så langt.

– Det har vært veldig travelt. Det er mange som ønsker å omplassere dyrene sine, både hunder og katter. Så vi som jobber her har blitt kjent med mange nye dyr i løpet av sommeren, sier omplasseringsansvarlig Lisselle Braathen.

Braathen forteller at hunden Sondre, en blanding mellom grand danois og engelsk mastiff, kom til omplasseringsgården for fem uker siden. Han kommer fra et godt hjem og har blitt behandlet bra. Dessverre må han omplasseres på grunn av at huset til de tidligere eierne brant ned.

UNNTAKET: Hunden Sondre, en blanding mellom grand danois og engelsk mastiff, er her sammen med omplasseringsansvarlig, Lisselle Braathen. Han må omplasseres på grunn av brann. Mange av de andre dyrene hos FOD omplasseres fordi eierne skal på ferie. Foto: Tiril Solvang / NRK

Skal på ferie

Sondre er blant unntakene. Flere av dyrene FOD får inn blir kastet ut hjemmefra fordi matmor og matfar skal på ferie.

– Vi opplever at det er mye fordi folk vil ut og reise, nå som det er lov igjen. Slutt på hjemmekontor er også en stor andel av dyrene som kommer. Det er mange som innser at de ikke har tid og kapasitet til å ha dyr likevel, forteller Braathen.

Tross alt syns hun det er fint at dyrene kommer til foreningen.

– Jeg tenker at det på en måte er fint at folk innser at de ikke kan gi dyret det livet de fortjener og at de heller velger å omplassere det, sier hun.

Braathen påpeker at det er viktig at folk tenker seg nøye om før de går til anskaffelse av et kjæledyr.

– Det er veldig viktig å tenke seg om før man skaffer seg et dyr. Det er et stort ansvar og man må vite at man har god nok økonomi og ikke minst god nok tid. Det er en stor investering og skal være en del av livet ditt i mange år.

Pandemi-dyr

Mange av eierne som nå kontakter foreningen gjorde det under koronapandemien, og har trolig ikke tenkt mange år frem i tid.

– Det mange av de som fikk jeg dyr under korona som ikke fikk gått på kurs under pandemien, så da har det blitt utfordrende for dem når de ikke har fått trent på helt grunnleggende ting, forteller Braathen.

Mange av hundene som blir omplassert nå er redd for å være alene.

– Vi ser veldig mange hunder som sliter med å være hjemme alene. De har ikke fått den hjemme-alene-treningen som de trenger fordi menneskene deres alltid har vært hjemme og hatt hjemmekontor og ikke gått ut. Så det er det vi ser aller mest av, sier Braathen.

– Vi ser også en del hunder som er redde for håndtering og sliter med det. Kan være at de ikke har blitt håndtert på riktig måte som kan grunne i at det ikke har vært kurs under pandemien, at de ikke har fått lært det, de som har fått seg hund, legger hun til.

Sliter med å finne hjem

På samme måte som at de forrige eierne skal på ferie, sliter foreningen med å finne foster- og adoptivhjem i ferietiden. Både i år og i fjor har søknadstallene for å overta en hund eller katt halvert seg fra juni til juli.

– Det er jo et problem. For vi har jo ikke kapasitet til å ta inn alle som trenger et nytt hjem, og det er også ikke alle hunder som takler å bo på kennel. Og da er vi helt avhengig av fosterhjem eller at vi kan omplassere hunden privat, sier Braathen.