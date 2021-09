Er det en morderisk huskatt som har vært på tokt? En hauk eller en rev som har forvillet seg fra marka og ned til asfalten på St. Hanshaugen? Eller kan det være et eller flere mennesker som står bak?

Det er i ferd med å danne seg et bilde at et ordentlig duemysterium i hovedstaden.

Siden lørdag 5. september er det observert fem døde duer uten hode i bydelen St. Hanshaugen i Oslo. Ytterligere to er observert på Skøyen.

Duene er hodeløse, og hodene er søkk vekk. Man kan se få andre skader på duekroppene. Fjærene ligger pent på plass på duelikene.

Den første duen ble sett i Vøiensvingen 4. september. Det lå noen fjær rundt den på gata. Hodet var ikke mulig å finne. Samme dag ble denne duen observert i Schwensens gate. Tirsdag 7. september ble denne duen funnet langs Kirkeveien.

Det ble også observert en død, hodeløs due i området mellom Bislett og St. Hanshaugen tirsdag 7. september. Samme uke ble det funnet en hodeløs due ved Colletts gate. NRK har ikke bilde av de to siste ofrene.

De to duene på Skøyen ble funnet henholdsvis forrige uke og søndag 5. september. Lena Nyström fant en av duene der.

Lena Nyström er engasjert i Frognerdammens fugler. Foto: Lena Nyström

Hun er sterkt engasjert i byfuglene i Oslo, og selvutnevnt talsperson for interesseorganisasjonen Frognerdammens fugler. I tillegg pleier hun å se til duene på Skøyen togstasjon hver søndag.

– Jeg så ganske nøye på den, og den hadde ikke noe bitt eller kloremerker eller noe. Den hadde litt svimerker i enden av vingefjærene, sier Nyström.

Hun sier hun ofte ser fugler i Oslo som er skadet på grunn av mennesker og forsøpling. Nyström tenkte umiddelbart at skadene på Skøyen-duen må være påført av mennesker.

Her er det blitt observert hodeløse, døde duer de siste to ukene.

– Litt rart at duene ikke er forsøkt spist

Det er ikke et ukjent fenomen at ville rovdyr, rovfugler og menneskets beste tamme dyrevenner dreper småfugler i Oslo og andre steder i landet. Mange vil si at det er naturens gang.

Kan Nyström likevel ha rett? Kan det være mennesker, og ikke rovdyr og -fugler som har vært på ferde?

Fugleforsker Bård Stokke ved Norsk institutt for naturforskning Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Fugleforskerne Svein-Håkon Lorentsen og Bård Stokke ved Norsk institutt for naturforskning har fått oversendt bildene av duene av NRK.

Stokke mener det er vanskelig å utelukke rovfugl og rovdyr helt, men:

– Det merkelige er at de virker så hele – kun hodet er borte. De fleste angrep fra rovfugler eller rovdyr ville medført skader på kropp og løse fjær, sier Stokke.

Lorentsen heller mot at det kan være mennesker som står bak.

– Det som er litt rart er at ingen av duene er forsøkt spist på eller ribbet for fjær. Saftige bryststykker er jo god mat for både rovfugl og katter, sier han til NRK.

Brennmerket på duen Nyström fant på Skøyen taler også for at det er mennesker som står bak dødsfallet, hvis ikke det har skjedd etter at den døde, mener Lorentsen.

Lena Nyström mener det brune merket på duens ene vinge ser ut som et brennmerke. Foto: Lena Nyström

Mener det kan være hauk

Bymiljøetaten i Oslo har ikke fått meldinger om hodeløse byduer når NRK kontakter dem.

De viser til at byduer er ettertraktede blant hauker og vandrefalk, og at noen få av disse tar turen til Oslos bykjerne for å jakte fra tid til annen.

– Hodet, eller rettere sagt hjernen, blir ofte bitt av og spist først. Noen ganger blir resten av byttet liggende igjen, særlig hvis rovfuglen blir forstyrret eller ikke føler seg trygg, skriver pressekontakt Bård Eion Flaen i en e-post til NRK.

Ifølge Flaen er det usannsynlig at det er en eller flere huskatter som står bak dødsfallene.

– Det er rart at det er funnet såpass mange hodeløse døde duer i løpet av kort tid. Vi kan ikke utelukke at det er en person som står bak dette, men hauk eller falk er fortsatt en mulighet, sier han.

Bildene av de døde duene får også Jan Olav Nybo til å klø seg i hodet. Han er naturvernkontakt i Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus, og har fått oversendt bildene av de døde duene.

– Dersom en vandrefalk eller en spurve- eller hønsehauk hadde tatt livet av duene på bildet, ville det meste av duen vært spist opp, og den ville vært ribba, sier Nybo til NRK.

Denne duen ble sett i Vøyensvingen i Oslo. Foto: Julia Thommessen / NRK

Mener det ikke kan være et dyr som står bak

Og selv om hauken eller falken ble forstyrret i gjerningsøyeblikket, og dermed ikke spiste opp hele duen, mener Nybo at duekroppene ville hatt flere merker på seg.

Han er ganske sikker på at en katt ikke kan ha tatt duene, og tviler sterkt på at det er rev eller røyskatt som er på ferde.

– Et dyr kunne ikke klart å fange duen og rive av hodet uten at det var noen andre merker, sier Nybo.

Han mener det på bildene nærmest ser ut som om hodene til duene er klippet rett av, og mener det er rart og bekymringsfullt at det har vært så mange hodeløse duer i Oslo på så kort tid.

Har du sett en hodeløs due i Osloområdet, eller har du noen tanker om hva slags skapning som står bak dødsfallene? Send meg gjerne en e-post med bilde, tidspunkt og stedet du så den, eller SMS på 41462909.

– Om et dyr hadde gjort det så ville det ikke vært så effektivt kuttet av, da ville det sett annerledes ut. Det virker nesten som om det er mennesker som prøver å ta livet av duer, sier Nybo.

NRK har kontaktet politiet i Oslo for å høre om de har fått meldinger om døde byduer. Det har de ikke.

– Dersom noen mener at duene er tatt liv av på en ikke god måte med hensikt, eller av andre årsaker er påført slike skader som beskrevet, ønsker politiet gjerne opplysninger om dette, sier seksjonsleder Rune Skjold ved finans- og spesiallovgivning i en uttalelse til NRK.