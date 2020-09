Flere betaler tilbake koronastøtten: – En moralsk beslutning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For oss var det mest en moralsk beslutning. Vi var kvalifisert og vi hadde rett på støtten da vi fikk den. Men så viste det seg at ting endret seg, og da mente vi det var riktig å betalte tilbake.

Det sier Birger Skjellvik, som er styreleder i bilkonsernet Birger N Haug. Å betale tilbake de 1,9 millionene de fikk i støtte for mars var ikke en vanskelig beslutning, sier Skjelvik.

– Utviklingen på resultatet snudde, og da vi nå ser at vi får et tilfredsstillende svar for 2020, så følte vi det var riktig å betale tilbake. Vi skal ikke ha støtte fra staten selv om vi er kvalifisert for det.

– Tenker du at andre kan vurdere det samme som dere hvis de ser at de klarer seg greit likevel?

– Det skal jeg ikke ha mye formeninger om, svarer Skjellvik, og legger til at han kjenner til andre som har gjort det samme.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge 5 569 539 020 kroner totalt 67 537 Antall mottakere Graf fra 20. april

– Flott om man betaler tilbake

Finansminister Jan Tore Sanner synes det er veldig fint om bedrifter som ser at de ikke har behov for kompensasjon velger å betale tilbake penger.

– Jeg vil oppfordre bedrifter til å benytte den ordningen hvis de har behov. Hvis man ikke har behov, er det veldig flott om man betaler tilbake.

FINT: Finansminister Jan Tore Sanner (H) synes det er fint at bedrifter betaler tilbake penger de har fått, dersom de klarer seg fint uten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rundt 30 bedrifter har betalt tilbake pengene de har fått fra kompensasjonsordningen for næringslivet, viser tall NRK har fått fra Skatteetaten. Til sammen har de betalt tilbake rundt 17 millioner kroner.

Skatteetaten opplyser at tilbakebetalingene ikke nødvendigvis er frivillige. Det kan også være snakk om bedrifter hvor det er startet kontroll eller lignende.

Kompensasjonsordningen for næringslivet Ekspandér faktaboks Bedrifter som har fått redusert inntektene med minst 30 prosent kan få støtte for å dekke faste, uunngåelige utgifter. Eksempler på slike utgifter er husleie og strøm.

Ordningen, som gjaldt fra mars, ble avviklet 31. august. Det er uvisst om/hvordan pengestøtte til næringslivet videreføres.

Bedrifter som anses pålagt stengt av staten kunne få inntil 90 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene dekket. Andre kunne få dekket 80 prosent. Maksimalt kunne en bedrift få 80 millioner kroner dekket.

Både andelen og maksbeløpet ble gradvis nedjustert fra juni til august.

Fra natt til dag

En av bransjene hvor det har gått fra natt til dag er sportsbransjen, altså de som selger sportsutstyr. Etter en elendig mars og april, opplevde de et kraftig oppsving fra mai til juli, forteller Trond Evald Hansen, som er administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Sammenlignet med andre kvartal i 2019, økte omsetningen med nesten 18 prosent for sportsbransjen.

– Så det har jo vært ganske ellevilt.

På spørsmål om den gode sommeren gjør at det er naturlig at sportsbutikker betaler tilbake tilskuddene de har fått, svarer Hansen følgende:

– Det synes jeg mange av de aktørene skal svare på selv. Men det er veldig stor forskjell mellom de ulike aktørene i sportsbransjen.

Mener de ikke kom god ut

Butikkene i kjedene G-sport, Intersport, Sport 1 og Sport Outlet mottok minst 4,6 millioner kroner fra kompensasjonsordningen. De tre førstnevnte opplyser at de er franchisekjeder, som vil si at de fleste butikkene deres har lokalt eierskap og ledelse. Det er da opp til de lokalt å vurdere behovet for koronastøtte.

Sport Outlet understreker at de vil prioritere å bevare likviditet, med den store usikkerheten som er.

– Det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til covid-19, svarer Tor-Andre Skeie, som er eier og daglig leder i sportskjeden.

Hansen sier at bransjen ikke kom spesielt godt ut av ordningen, siden tilskuddet tok utgangspunkt i to vintere med mildt sagt skuffende salg.

– Det gjorde også at normaliseringsgrunnlaget for å vurdere nivået for omsetningsnedgang ikke slo veldig gunstig ut for sportsbransjen.