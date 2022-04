Holters yngste datter på 14 år er alvorlig syk med spiseforstyrrelsen anoreksi. Det har hun vært i fire år.

Barn som sliter med spiseforstyrrelser er et økende problem. Fra 2019 til 2021 har tallet økt med 62 prosent.

Leder Irene Kingswick i Rådgivning for spiseforstyrrelser sier at de stadig får henvendelser fra yngre og yngre barn. Barn helt ned i 7-års alderen har tatt kontakt.

Antellet henvendelser har eksplodert, forteller Kingswick.

– Nå har jeg snakket med ganske mange rådgivere, og de lurer på: Hva er det som skjer?

Startet med cøliakidiagnose

På barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Kalnes sykehus i Fredrikstad, tilbringer pappa Holter mesteparten av tiden sammen med datteren.

– Det er ingen som kan forstå hvor tøft det er å oppleve at ditt barn, gjentatte ganger, sier at hun ikke ønsker å leve.

Han har fått tillatelse fra datteren til å fortelle.

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Fredrikstad Foto: Line Hødnebø / NRK

– Hun er smart, morsom og herlig. Hadde det ikke vært for sykdommen.

Ingen vet helt hva som skjedde. Datteren hadde fått cøliakidiagnose og var redd for å få vondt i magen av maten. Hun ble tynnere.

– Vi kunne nok ha stanset dette før. Hvis vi hadde visst mer. På det verste veide hun 29 kilo.

Følelse av maktesløshet

Siden 2019 har antall henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien økt med 62 prosent. Og barna blir yngre. Noen er bare sju år gamle.

Holter og kona går i en slags døgnturnus, som en helsearbeider. Det er bare det at de er mamma og pappa, uten kunnskap og erfaring med denne farlige sykdommen.

– Det er så grusomt å se din egen datter ha det sånn. Jeg føler meg maktesløs. Men jeg gjør alt for at hun skal få det bedre.

Etter en stund mistet han jobben på grunn av mye fravær.

Nå har han fått en ny jobb, der det også er forståelse for situasjonen.

– Vi har fått mye hjelp av flinke folk. Men jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at jeg kunne bli deprimert, men det ble jeg.

Trøstende ord på veggen. Foto: Line Hødnebø / NRK

– Mange fagfolk står på randen av utbrenthet

Psykiater Janne Hassfjord snakker på vegne av barnepsykiaterne i Legeforeningen. Hun sier at trykket har økt de siste årene i hele landet. Også før pandemien.

– Noe må gjøres, vi har varslet om krisen lenge.

Bare i Helse Sør-Øst har antall henvisninger om spiseforstyrrelser økt med 66,7 prosent på to år, forteller Hassfjord.

Barnepsykiater Janne Hassfjord Foto: Privat

Behovene er mange og akutte. For få spesialister, for liten plass, få akutt- og døgnplasser.

– Flere barn enn før er alvorlig syke og trenger døgnplass og helgeplass. Vi kan ikke sende dem hjem i helgene, for de må passes på hele tiden, sier barnepsykiateren.

Årsaken til økningen i spiseforstyrrelser er sammensatt. Kroppspress i sosiale medier er én ting. Men pandemi, hjemmeskole og isolasjon fra venner og aktiviteter har også gjort flere syke.

Psykiaterne og psykologene mener mye må gjøres, og det haster. De føler seg ikke hørt av helsemyndighetene.

Hun er redd slitasjen blant helseansatte blir for stor og at folk vil slutte.

– Mange fagfolk står på randen av utbrenthet. Det er kritisk nå, advarer barnepsykiateren.

– Vi trenger bare trygghet

Firebarnsfaren har både gode og dårlige erfaringer med helsehjelpen de syke barna og familiene får.

Han var med å starte en gruppe for pårørende til barn og unge med anoreksi.

– For et barn er det for mange mennesker å forholde seg til, forflytninger, venting, manglende kunnskap her og der. Vi merker at mange har det for travelt, det er for lite penger og ressurser i alle ledd fra fastlegene og helsesykepleierne til spesialistene.

Da blir de unge pasientene utrygge.

– Datteren min sier det ofte: Det er ikke rocket science pappa, vi trenger bare trygghet.

I løpet av tiden har han gjort seg mange erfaringer. Han ber fastleger og helsesykepleiere handle raskt.

– Ta foreldrenes bekymringer på alvor så tidlig som mulig. For plutselig er det for seint. Spiseforstyrrelser kan utvikle seg fort og bli altoppslukende. Og så er hverdagen bare svart.

En familie har flyttet ut av soverommet og en ny er på vei inn. Foto: Line Hødnebø / NRK

Sykehusene må omprioritere

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret for utviklingen.

– At flere og yngre barn og unge sliter med spiseforstyrrelser er alvorlig, Vi må ta grep.

Kjerkol sier at regjeringen vil sende ut et krav til alle landets helseforetak før sommeren om å prioritere dette området.

BUP trenger flere døgnplasser og flere ansatte. Foto: Line Hødnebø / NRK

– Det kan bety at pengene må omprioriteres.

Under pandemien fikk sykehusene 2,4 milliarder kroner i ekstrabevilgninger. Det er noen av disse pengene som må brukes på psykisk helsevern.

Det er også gitt 350 millioner kroner til lavterskeltilbud i kommunene som er forebyggende tiltak.

Kjerkol mener det må være lett å få hjelp, men statsråden vil mer.

– Vi må prioritere en opptrappingsplan og en pilot som kan gi et bedre samarbeid i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Vil styrke helsetilbudet

Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad fra KrF har sendt et representantforslag til Stortingets helse- og omsorgskomité om å styrke helsetilbudet.

De ber regjeringen sørge for at alle syke barn under 13 år som trenger det får tilgang på døgnbehandling, både på ukedagene og i helgene, i sin region. I forslaget står det:

«For at disse barna skal bli friske er det for mange av dem viktig med et døgnbasert tilbud, både på ukedager og i helgene.»

Barnepsykiater Hassfjord sier at de unge pasientene med spiseforstyrrelser blir allerede prioritert, og at barn og unge med andre psykiske lidelser ikke får den hjelpen de trenger.