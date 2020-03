Flere banker venter kraftig rentekutt allerede neste uke

Koroanaviruset har de siste ukene gitt kraftige fall på børsene verden over og store problemer for industri og reiseliv. På toppen av det hele har oljeprisen falt opp mot 30 prosent, etter at OPECs forhandlinger om å kutte oljeproduksjonen strandet i helgen.

Det har blitt fulgt av kraftige børsfall i Norge, så vel som i Asia og Europa. Samtidig faller den norske kronen til historisk svake nivåer.

For å minimere skadene for norsk økonomi, mener flere økonomer at Norges Bank må kutte renten kraftig og at myndighetene må åpne pengesekken.

– Nå må man respondere, sier sjefstrateg i Swedbank, Øystein Børsum.

Sjefstrateg i Swedbank, Øystein Børsum. Foto: Linda Reinholdtsen

Vanligvis kutter Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng av gangen, men denne gangen bør det kuttes dobbelt så mye, mener Børsum.

– Tilstanden i norsk økonomi er i utgangspunktet svak, og nå kommer det to massive sjokk i form av korona og oljeprisfallet.

Kommentar: Oljekollapsen kan ramme oss alle

Dette betyr børsfallet for lommeboka di Du trenger javascript for å se video.

Ser for seg hastekutt

Da Norges Bank annonserte fremtidsutsiktene sine i januar, var det ingen utsikter for rentekutt. I likhet med Børsum mener sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andreassen, at situasjonen har endret seg så mye at det trolig kommer kraftige rentekutt neste uke.

– 0,25 prosentpoeng kan kanskje se litt tuslete ut i denne situasjonen. Jeg er ganske sikker på at de vil si at sentralbanken er parat til å gjøre det de kan for å begrense skadene for norsk økonomi.

Hun får støtte fra sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, som mener det er veldig sannsynlig at Norges Bank kutter renten i neste uke – om ikke før.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Foto: NRK

– Det kan kanskje også komme før, mye fordi oljeprisen har falt kraftig og at det vil påvirke flere deler av norsk økonomi. Jeg tipper at banken vil ta et halvt prosentpoeng i første omgang, og hvis vi ser en videre svekkelse av global økonomi, så kan det også bli mer.

Les også: Børsen stuper: – Fullt kaos i markedet

Frykter økt arbeidsledighet

Dagens oljeprisfall minner om priskrigen som startet i 2014, mener Due-Andreassen. Den gangen falt oljeprisen fra godt over 100 til under 30 dollar fatet.

– Det vi så da for norsk økonomi var at det ble en betydelig brems for norsk oljevirksomhet og for hele Norges økonomi, som gjorde at arbeidsledigheten begynte å tilta. Det regner vi med er en mulighet for at det også denne gangen her vil skje.

Så lenge oljeprisen holdet seg over 50 dollar fatet, vil det ikke ha stor innvirkning på norsk økonomi, viser Swedbanks beregninger. Den kritiske grensen, hvor investeringer blir lagt på is eller skrotet, er ved 40 dollar fatet, sier Børsum.

– Det er en viss treghet i investeringsbeslutningene, så vi vil først se effektene av en lav oljepris neste år.

Usikker effekt

Med lavere renter ønsker Norges Bank at flere investeringer blir lønnsomme for næringslivet. Børsum sier at det ikke er noen garanti for at et kraftig rentekutt vil løse problemene.

– Lavere rente hjelper verken på virus eller oljepris, så på mange måter er det myndighetene som må svare dette i revidert statsbudsjett.

Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg skal tirsdag holde en pressekonferanse med regjeringens vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

Historisk svak krone

I tillegg til at det blir billigere å låne penger for bedrifter og personer, så gjør rentekutt normalt sett at kronekursen blir svakere.

– Det vil styrke norske bedrifters konkurranseevne, samtidig vil et rentekutt øke etterspørselen i økonomien. Men det er usikkert hvor mye det vil virke mot folk som må sitte hjemme uansett, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

Sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, sier man nå burde regne med en svak krone framover.

– Hvis oljeprisen blir liggende på de her nivåene, så må vi måtte regne med veldig svak krone. Nå ligger prisen på en euro på snart rundt 11 kroner, så svak krone må man regne med så lenge uroen herjer og oljeprisen er så lav som den er nå. Vi må også kanskje regne med en svakere krone enn vi har nå, sier Bruce til NRK.