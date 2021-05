Flere Afghanistan-veteraner har dødd av selvmord enn i tjeneste

– Rapporten viser at det er færre selvmord blant Afghanistan-veteranene enn i befolkningen generelt, og at vi følger opp de veteranene vi har. Så synes jeg det er trist at 11 av våre veteraner har valgt å avslutte livet sitt, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Den årlige rapporten «Helse for stridsevne» ble publisert av Forsvarets sanitet (FSAN) i dag. Den er utarbeidet av Forsvarets helseregister.

Ifølge rapporten har 77 soldater som har tjenestegjort i Afghanistan dødd mellom 2001 og 2019. Nesten halvparten er såkalt «voldsomme dødsfall».

10 personer har dødd som følge av krigsskader. 11 har tatt sitt eget liv.

Per i dag vet Forsvaret lite om hvem disse 11 menneskene er, og hva de har opplevd. Ifølge rapporten er alle menn.

Færre enn i befolkningen

Kun én gang før, i 2013, har rapporten tatt for seg dødelighet blant Afghanistan-veteraner. Den gangen så de på selvmord blant norsk personell i perioden 2001-2011, altså i løpet av krigens ti første år.

– Vi fant fire selvmord, mot åtte forventet i den generelle befolkningen. Det er altfor få tilfeller til at man kan få et statistisk signifikant resultat, men vi kunne i hvert fall se at det ikke var en overhyppighet av selvmord blant veteranene, sier Leif Aage Strand i Forsvarets helseregister.

Nå har Forsvaret fulgt opp veteranene i åtte år til, og estimatet er nesten uendret.

– Så det har ikke vært en økning i selvmordsrisiko i løpet av de åtte årene som har gått siden forrige gang, sier Strand.

Selvmordsraten er ifølge Helse for stridsevne 45 prosent lavere enn befolkningssnittet. Det er likevel for høyt, er beskjeden fra Norges veteranforbund or internasjonale operasjoner (NVIO).

– 11 selvmord er altfor mange. Det blir viktig å se på om oppfølgingen vi etter hvert har fått av veteraner har blitt bedre. Vi må passe på at vi ikke bare ser på statistikk og tall, men at vi faktisk går inn i dybden her, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

Tar ikke høyde for soldat-effekt

I den ferske rapporten heter det at tjeneste i Afghanistan er forbundet med lavere enn forventet risiko for å dø.

For å komme frem til en slik konklusjon har Forsvaret sammenliknet antall dødsfall blant personellet som har tjenestegjort i Afghanistan, med antall forventede dødsfall i befolkningen.

I undersøkelsen er det med andre ord ikke tatt høyde for at soldater – i motsetning til resten av befolkningen – er plukket ut etter en rekke kriterier for både psykisk og fysisk helse. Denne selekteringen gjør at soldater ofte skårer lavere på totaldødelighet enn befolkningen ellers, og kalles gjerne «healthy soldier»- effekten.

Når man sammenlikner soldater med befolkningen, er det dermed viktig å ta noen forbehold, understreker Jon Reichelt. Han er sjef for Forsvarets sanitet.

– Generelt er det en rimelig å forvente at de som jobber i Forsvaret tilhører den friskere delen av befolkningen. Sånn sett er det interessant å se hvordan de utsettes for belastninger, og hvordan det går med dem på sikt, sier Reichelt.

Akkurat hvilke grupper de skal sammenlikne soldater med, er et spørsmål de har grublet over lenge, ifølge Reichelt:

Om man vurderer friske soldater opp mot befolkningen, kan også lave dødsfall signalisere noe viktig og alvorlig. Om man vurderer soldater fra forskjellige land opp mot hverandre, kan ulik utvelgelse før internasjonale oppdrag, helsevesen og kultur spille inn.

– Uansett hvem man sammenlikner med, kan det være en litt dårlig tilnærming. Det gjør det vanskelig å si noe om for eksempel selvmordstall er å anse som høye eller lave, sier Reichelt.

– Tror ikke vi har sett omfanget

Det er gjort flere studier på dødelighet blant veteraner, blant annet en av norsk personell i Libanon. Over 22.000 norske menn og kvinner har tjenestegjort her som del av FNs fredsbevarende styrke, UNIFIL, fra 1978 til 1998.

Disse veteranene er fulgt opp over en lengre periode. Og jo lengre tid som går, desto mer avtar den såkalte «healthy soldier»-effekten.

I Helse for stridsevne av 2017, kom det frem at selvmordsrisikoen var noe høyere for UNIFIL-personell enn for den generelle befolkningen.

– I UNIFIL-undersøkelsen brukte vi samme metodikken som nå. I tillegg delte vi styrkene inn i to grupper: De som tjenestegjorde da det var høyt konfliktnivå, og de som opplevde mindre konflikt. Overrisiko for selvmord ble kun sett i høykonfliktgruppen, sier Strand.

For Afghanistan-veteranene har man ennå ikke gjort tilsvarende analyser av når personellet var ute – altså om det er i perioder og områder med høy eller lav konflikt. For å få til det, trenger helseregisteret lenger oppfølgingstid og mer data.

Det som derimot planlegges for, er en studie hvor man sammenlikner dødelighet blant Afghanistan-veteranene med militære som har tjenestegjort i samme tidsperiode, men ikke i utenlandstjeneste.

– Da kan vi korrigere for «healthy soldier»-effekten, samtidig som vi får sett på hvordan eksponering for ulike typer konflikt spiller inn, sier Strand.

Majoriteten av soldater kommer styrket ut av utenlandstjeneste, ifølge veteranforbundet. Men med tiden kan også problemene melde seg for enkelte, og det tar gjerne år før hjemvendte soldater tar kontakt med veteranmiljøene.

Det gjelder også Afghanistan-veteranene, til tross for at de var bedre trent, forberedt og fulgt opp enn Libanon-veteraner var i sin tid.

– I så måte tror jeg ikke helt vi har sett omfanget av Afghanistan, sier Dahl.

Også forsvarssjefen er redd for at selvmordstallene kan være høyere enn det som fremgår av den ferske rapporten: At det kan være mørketall.

– Samtidig må vi forholde oss til det vi får kunnskap om. Det er veldig viktig at vi er åpne om psykisk helse, og at vi behandler det som vi behandler annen helse, sier Kristoffersen.

Han ønsker seg mer åpenhet rundt psykiske utfordringer, og lavere terskel for å be om hjelp og søke behandling.

– Vi har hørt historier om folk som er redde for å si ifra om plager i frykt for ikke å få reise ut igjen eller få færre karrieremuligheter. Hvordan skal dette være med deg som forsvarssjef?

– Folk blir syke, folk blir skadd, og folk får en knekk i livet. Det skal ikke ha konsekvenser for videre karriere. Så er det samtidig god ivaretakelse å ikke sende ut folk som har skade, enten det er fysisk eller psykisk.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det er viktig med åpenhet rundt psykisk helse. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Må følge opp mer

Forsvaret er fortsatt til stede i Afghanistan, og skal etter planen trekke seg ut til høsten. Forsvarssjefen vet at det kan ta år før man forstår hvordan soldatene har og har hatt det.

– Det vet vi fra Libanon-veteranene, og det er ikke noen grunn til at ikke det også kan skje med veteraner som har opplevd tøffe ting i Afghanistan. Så vi må være forberedt på det, sier han.

Studier av Libanon-veteranene viste for alvor at det er viktig med oppfølging. Afghanistan-tallene viser at det ikke er akutt akkurat nå, mener Strand ved helseregisteret.

– Men man skal ta godt vare på dem som kommer hjem, og jeg kan tenke meg at man er bedre forberedt nå enn man var under UNIFIL-perioden. Det er viktig at man fortsetter å være flink, at man setter inn ekstra tiltak og setter veteranene mer i fokus, sier han.

Også Dahl i veteranforbundet mener det er viktig at Forsvaret fortsetter å sette økt fokus på psykisk helse blant soldater både hjemme og ute – og på både godt og vondt.

– Det er viktig å ta opp ting så man kan komme sterkere tilbake. Vi har også begynt å se på dette med psykisk vekst, for majoriteten av dem som har vært ute kommer styrket tilbake, sier han.

Det formelle ansvaret for oppfølging ligger hos Forsvaret og helsevesenet. Det uformelle handler om nettverket som dannes i utlandet, og kameratskapet en kan ta med seg hjem, forklarer sjefen i Forsvarets sanitet.

I tillegg mener Reichelt det er viktig at man dyrker personlige nettverk med familie, venner og nærmiljø også utenfor Forsvaret. Han beskriver det som en «sivilisering» av soldater.

– Men Forsvaret følger jo selv opp soldatene i kun ett år, før de «melder seg ut» av soldatenes nettverk?

– Det kan du si, og det har vært diskutert hvor mye vi skal drive med særomsorg. Vi skal bidra, men det er om å gjøre at veteranene også blir en del av samfunnet, sier han.