Tysdag oppdaga Nav at fleire utbetalingar ikkje hadde komme fram til brukarane. Det såg ut som at dei hadde komme fram til feil kontonummer.

– Det kan tyde på at nokon har klart å skaffe seg BankID-opplysningar frå nokon av våre brukarar og endra kontonummer for utbetaling til eit anna enn brukarane sitt, seier Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav.

Nav seier at det ser ut til at dei som er råka er dei som skal få utbetalt pensjon og uføretrygd. Nav har ikkje enno oversikt over omfanget av kven og kor mange som ikkje har fått utbetalt pengane sin.

– Vi jobbar med å kartlegge om dei andre ytingane også kan ver påverka av dette, seier Fålun til NRK.

Dei er i dialog med bankane og politiet.

– Vi tek saka på alvor og har forståing for at det kan vere belastande for dei råka, seier Fålun.

Nav oppfordrar dei som er trur dei er råka til å ringe 55553333.

Sa ifrå til Nav om mogleg svindel

Hanne Iversen Øyen frå Halden fekk ikkje utbetalt arbeidsavklaringspengane sine 20. november i år.

Då ho sjekka «Min Side» var kontonummeret eit anna enn hennar eige.

– Det var ein heilt ukjend konto. Då ringde eg banken og høyrde kva slags bank kontoen tilhøyrde.

Ifølgje Øyen sjølv opplyste banken som var tilknytt det nye kontonummeret at pengane forsvann frå kontoen i det dei var overført til han.

Hanne Iversen Øyen er assistent på Aremark skole og får også Arbeidsavklaringspengar (AAP) frå Nav.

Då ringde ho Nav for å informere om feilen.

– Inntil i går meinte dei at det var eg som hadde endra kontoen fordi det var det ingen andre som kunne gjere nettopp det. Eg har ikkje endra noko kontonummer.

Ifølgje Nav blei kontonummeret til Øyen endra 14. november. Dei 7000 kronene vart difor ikkje overført til Øyen. Då kontakta ho politiet.

Fram til i går fekk Øyen beskjed frå Nav om at det ho sjølv som hadde endra kontonummeret. I går sa dei at dette var ei politisak.

Kva tenker du om at dette ikkje berre gjeld deg?

– Det var så deilig. Eg har kjempa med overmakta aleine og ikkje komme nokon veg.