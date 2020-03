Fleire samfunnstoppar i karantene på grunn av koronaviruset

Onsdag testa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) positivt på koronaviruset. Han sa til NTB at han hadde milde symptom, og hadde kjent på ei forkjøling ei vekes tid. Men så vidt han visste hadde han ikkje hatt kontakt med personar som var smitta eller som hadde vore i utsette område i utlandet.

Men då statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet testa positivt tysdag, valde Isaksen også å teste seg.

– I går blei statssekretæren min stadfesta smitta. Etter det blei eg testa og reiste så rett heim, seier han.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blei også sett i heimekarantene etter retningslinjene for nærkontakt.

På grunn av smittefaren var det god avstand mellom regjeringspartane då budsjettkonferansen starta denne veka. Frå venstre: finansminister Jan Tore Sanner (H), statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Karantenar i regjeringa

Også statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor har testa positivt for koronaviruset. Han har halde seg heime sidan torsdag morgon av omsyn til omgivnadane.

– Eg fekk symptom i helga, men har det ikkje lenger. Eg er no i heime-isolasjon saman med min familie, sa han.

Ifølge kommunikasjonsavdelinga ved Statsministerens konto er verken statsminister Erna Solberg (H) eller andre tilsette ved SMK sett i karantene etter at arbeidsministeren og dei to statssekretærane testa positivt.

Men det er tilsette ved SMK som sit eller har sete i karantene etter turar til utlandet.

Statssekreætr Rune Alstadsæter (H) er i heimeisolasjon saman med familien etter at han testa positivt for koronaviruset. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fleire i regjeringa har blitt undersøkte for smitte, og har vore i karantene. Blant dei var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som måtte i karantene etter at han hadde helsa på ein person som hadde vore i Italia, og som seinare viste seg å få symptom på koronasmitte.

Ministeren blei testa, men viste seg å ikkje vere smitta. Men fleire i regjeringa blei kartlagde fordi forsvarsministeren hadde delteke i statsråd før han måtte i karantene.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vakte oppsikt då han ved to tilfelle hosta under ein pressekonferanse han hadde saman med statsministeren i helga. Men etter ein legesjekk, blei det klart at framleis kunne vere på jobb måndag.

Helsetoppar i karantene

I førre veke kom helsestyresmaktene med dei strengaste tiltaka som er innførte i Noreg i fredstid. Eitt av tiltaka var fjorten dagar karantene for personar som hadde vore i land utanfor Norden.

Men ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet, som hadde vore på reise til Spania, og ein annan medarbeidar, som hadde vore i USA, fekk unntak frå karantenebestemmingane for å delta i kriseutvalet som skal overvinne korona i Noreg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet måtte sjølv i karantene etter at ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet testa positivt for korona. Stene-Larsen hadde vore på reise i Spania, men fekk fritak frå karantenebestemmingane for å vere med i kriseutvalet. Foto: NRK

Tre dagar etter at han kom heim testa Stene-Larsen positivt. Det førte til at to av dei mest sentrale personane i kriseutvalet, helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og leiar for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, måtte i karantene.

– Dette var eit heilt spesielt tidspunkt. Det var i timane etter at vi hadde sett i verk dei mest kraftfulle vedtaka i det norske samfunn, og vi trengde all den arbeidskrafta vi hadde for å handtere alle konsekvensane i etterkant, sa Guldvog då han fekk spørsmål om kvifor medarbeidarane fekk fritak.

Statsleiarar påverka

Før helga kom meldinga om at presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, hadde testa positivt for koronaviruset. Nokre timar seinare kom kontrabeskjeden om at han ikkje sjuk likevel, men at han var sett i karantene og skulle testast på nytt denne veka.

Bolsonaro var nyleg i USA, der han blant anna helsa på president Donald Trump. Fleire av dei som deltok i møta skal ha testa positivt, men Trump har ifølge Det kvite huset testa negativt på viruset, skriv BBC.

USAs president Donald Trump møtte Brasils president Jair Bolsonaro i Florida nyleg. Fleire av dei som deltok på møtet har seinare testa positivt for korona, men dei to presidentane skal ha testa negativt. Foto: ALAN SANTOS - PRESIDENCIA DA RE / Reuters

Canadas statsminister Justin Trudeau måtte i sjølvpålagd karantene i to veker etter at kona hans testa positivt på viruset i førre veke. Men han hadde ingen symptom sjølv.

Også kona til den spanske statsministeren, Pedro Sanchez, har testa positivt. I tillegg har to ministrar i den spanske regjeringa testa positivt for koronaviruset.

I Storbritannia har helseminister Nadine Dorries testa positivt. Det har også innanriksminister Peter Dutton i Australia, som blei lagd inn på sjukehus.

I Italia, som er det landet som er hardast ramma av viruset i Europa, har partileiaren for Det demokratiske partiet i Italia, Nicola Zingaretti, testa positivt.

– Eg har det fint, og er difor i heimekarantene. Her skal eg halde fram med å gjere det eg kan. Eg har alltid sagt at vi ikkje skal få panikk, og at vi skal klare å overvinne dette, skriv han på Facebook.