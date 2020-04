I førre veke uttalte både Smittevernoverlegen i Oslo og Folkehelseinstituttet at dei var bekymra for spreiinga av koronaviruset i dei norsk-somaliske miljøa,

– Vi ser likevel at det er nokre grupper som kan vere meir utsett, mellom anna innbyggarar fødd i Somalia, skreiv Folkehelseinstituttet.

Fleire norsksomaliarar hadde då allereie åtvara om at informasjon om koronaviruset ikkje hadde nådd fleire i dei norsk-somaliske miljøa.

Nyheitene kom samtidig som fleire frivillige organisasjonar allereie jobba med å få ut informasjonen til sårbare grupper som ikkje fekk med seg nyhendene frå vanlege kanalar.

Mathilde Tybring Gjedde (H) meiner at spreiinga av koronaviruset på austkanten av Oslo tyda på at byen treng sin eigen beredskapsplan for å nå ut til sårbare grupper i ein krisesituasjon.

– Det må sterkare lut til, meiner ho.

Omar Gamal (SV), byråd for arbeid, sosiale tenester og mangfald i Oslo, uttalte i same sak som Tybring-Gjedde at tiltaka for å sikre sårbare grupper informasjon truleg allereie hadde gjeve resultat.

Han oppfordra og folk til å sjå på samanhengen mellom yrke og smitte:

– Mange innvandrar jobbar som taxisjåførar, reinhaldsarbeidarar og helsepersonell og er derfor meir ute blant folk og meir utsett for smitte, sa Gamal til NRK.