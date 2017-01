Fleire har lågare tillit til politiet

80 prosent har tillit til Politiet, men det er færre enn året før, viser en ny måling.

Meiningsmålingsbyrået Ipsos har gjennomført tiltru-undersøkinga for Domstoladministrasjonen. For to år sidan svarte 31 prosent at dei hadde «svært stor tiltru» til politiet, i 2016 er dette talet nede på 22 prosent.

Dei som svarer «ganske stor tiltru» utgjer 59 prosent, ein liten auke frå 2015. Men den negative tendensen blir styrka av at fleire enn før svarer at dei har «liten tiltru» til politiet.

Verre på Vestlandet

På Vestlandet er situasjonen endå verre. Der har berre 16 prosent «svært stor tiltru» til politiet, og så mange som 18 prosent svarer at det har «liten tiltru».

Leiar i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, er ikkje overraska:

– Tidligere Hordland politidistriklt og Vest politidistrikt har vore gjennom særdeles krevjande periodar med Monika-saka og dei andre varslarsakene som har vore med på å setje politiet i Hordaland og vest i eit dårleg lys. Dette trur eg har innverknad på publikum sin respons på denne undersøkjinga, seier Rekdal.

Sterk kritikk av politiet

Politidirektør Humlegård synes det er betryggande at nesten 80 prosent har ganske stor tiltro eller svært stor tiltro til politiet. Foto: Erlend Andersen Koppergård​ / NRK

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død 14. november 2011. Politiet konkluderte først med at ho hadde tatt sitt eige liv, men etter at polititenestemannen Robin Schäfer varsla om elendig etterforsking av dødsfallet, blei saka etterforska på nytt og ein mann blei seinare tiltalt og dømt for drap. Politileiinga i Hordaland fekk sterk kritikk av eit granskingsutval for behandlings av varselet.

Rekdal trur Monica-saka og den andre varslarsaka om manglanda etterforsking av grov narkotikariminalitet vil hengja ved politiet lenge:

– Eg trur at desse sakene vil prege kvardagaen i politiet i vest i lang tid framover, og det er naturlig at det heng ved oss. Det har vore viktig at saka kom fram og det var viktig å få ei løysing, ikkje minst i Monika-saka, og vi er galde for at dei blei openheit om det.Politireformen

Men også politireformen, som betyr at mange lensmannskontor forsvinn, skaper uro, og dette kan ha påvirka publikum i ein slik grad at dei kan tvila på om politiet blir i stand til å løysa oppgåvene dei er sett til å løysa.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård skriv i ein epost til NRK at det er betryggande at nesten 80 prosent av dei spurte i domstolsadministrasjonen si undersøking har ganske stor tiltro eller svært stor tiltro til politiet.

– Dette på nivå med vår eiga innbyggjarundersøking, som dei siste åra har vist at 80 prosent av de spurte har stor eller ganske stor tillit til politiet.

Undersøkjing er gjort av Ipsos med eit utval på 1007 personar. Spørsmålet som blei stilt var: «Hvor stor tiltro har du til politiet? Angi om du har svært stor tiltro, ganske stor tiltro, liten tiltro eller ingen tiltro.»