Fleire fjellovergangar stengte på grunn av uvêr

Berre E 16 Filefjell er heilt ope, men her kan det bli kolonnekøyring på kort varsel, melder Vegtrafikksentralen Vest tidleg laurdag morgon.

I formiddag klokka 10 skal Vegvesenet gjere ei ny vurdering på om Riksveg 13 over Vikafjellet kan opnast igjen.

Riksveg 15 over Strynefjellet vart steng laurdag morgon etter at det hadde vore kolonnekøyring i natt.

Fylkesveg 50 Aurland–Hol og Fylkesveg 53 Tyin–Årdal er og stengte.

På Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekøyring mellom Liamyrane bom og Vågslidtunnelen

Det var tidlegare i natt kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn på Riksveg 7 over Hardangervidda, men fjellovergangen er no heilt stengt på grunn av uvêret.