Fleire bustadar blir tatt på forkjøpsrett

– Anten vinn eller taper ein med forkjøpsrett. Vi har vore den tapande parten, fortel Siavash Mobasheri (31).

Tidlegare i år vann han og sambuaren Admira Topic (34) bodrunden på den perfekte leilegheita på Lambertseter i Oslo.

Ingen andre bydde høgare enn dei. Seljaren takka ja til bodet deira, og meklaren gratulerte dei forsiktig.

Gleda varte derimot ikkje lenge. Dagen etter fekk dei vite nokon andre tok leilegheita på forkjøpsrett.

– Det var veldig surt, innrømmer Siavash.

Kva er forkjøpsrett? Ekspandér faktaboks Forkjøpsrett er retten til å kjøpe ei leilegheit i eit burettslag til same pris som høgste bod, utan at ein treng å vere med i sjølve bodrunden.

Dei som er medlem av bustadbyggelag som Obos, Usbl, Tobb eller Bob, har denne fordelen.

Dersom fleire melder forkjøp på ei leilegheit, vil den med lengst ansiennitet først få høve til å tre inn i bodet til den som vann bodrunden.

Ansienniteten din er det same som talet år du har vore medlem i bustadbyggelaget.

Ein kan også arve ansiennitet frå til dømes foreldre, men ein kan ikkje ha lengre ansiennitet enn frå sin eigen fødselsdato.

Forkjøpsrett kan bli avklart anten på førehand eller på etterskot.

Over ein million nordmenn er medlem i dei ulike bustadbyggelaga i dag.

Fram til 1981 var burettslagsleilegheiter prisregulerte, og kosta langt mindre enn dei på den frie marknaden. I dag blir burettslagsleilegheiter, eller andelsleilegheiter, omsett på same måte som eigarseksjonar. Kjelder: Norske bustadbyggelag

Siavash Mobasheri er bystyrerepresentant og leiar for Raudt Oslo, men uttaler seg som privatperson i denne saka. Raudt har ikkje tatt eit politisk standpunkt om forkjøpsrett.

– Ekskluderer mange

Så langt i år har 32 prosent av bruktbustadane i bustadbyggelaget Obos, som har ein halv million medlemmer, blitt tatt på forkjøp. Det er opp 5 prosentpoeng frå 2020.

Usbl, som har 100.000 medlemmer, har opplevd ein endå større auke, fortel direktør for kunde og marknad, Liv Krabbe Kyvåg til NRK.

– Snittprosent dei siste åra har vore jamn, med 13 prosent i 2018 og 14 prosent i 2019 og 2020. Så langt i år ligg snittet på 21 prosent, seier Kyvåg.

Hos Vestland-byggelaget Bob blei 21 prosent av bustadane tatt på forkjøpsrett fram til september i år. Det er opp fem prosentpoeng frå 2020.

Trøndelag-baserte Tobb har frå i fjor merka ein auke på 6–7 prosentpoeng til 20 prosent i år.

Siavash og Admira var klar over at Obos-leilegheita kunne bli tatt på forkjøpsrett. Før dei på lista var inkje mindre enn tolv personar som hadde vore medlem i Obos lengre enn dei. Den som fekk den hadde ein ansiennitet på 35 år.

Siavash og Admira kom seg inn i ny leilegheit like før Celina, no sju månader gammal, kom til verda. Foto: Lena Jarstad / NRK Foto: Lena Jarstad / NRK

Siavash meiner forkjøpsrettordninga kan slå ut urettferdig.

– Vi har ein bustadmarknad som ikkje fungerer, og som er ei viktig årsak til større skilnader i samfunnet. Så bidrar Obos gjennom sitt forkjøpsrett-system til å ekskludere mange førstegongsetablerarar, innflyttarar og folk med minoritetsbakgrunn, som ikkje har budd lenge i Noreg, eller som ikkje har arva lang ansiennitet, meiner Siavash.

– Dette gjer det endå vanskelegare å skaffe seg ein ålreit bustad, særleg i storbyane der Obos dominerer, seier han vidare.

Ønsker gjennomgang av forkjøpsretten

Men før bidrog bustadbyggelaga å hjelpe folk inn på marknaden, poengterer han.

– No er situasjonen annleis enn på 70-talet, med ein uregulert bustadmarknad og eit Obos utan ein sosial bustadbyggingprofil. Ein stor del av Oslos utbygging er Obos, så å unngå dei er jo i praksis umogleg. Og i ditt desperate håp om å få bustaden, byr du meir enn du treng, seier Siavash.

I hovudstaden står bustadbyggelaga for mesteparten av bustadutbygginga. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Kjenner de fleire som har vunne bodrunden, for så å tape den på forkjøpsrett?

– Ja, svarar sambuarparet i kor.

Søstera til Siavash har tapt to leilegheiter på forkjøpsrett, fortel han.

– Det er jo ikkje eit ukjent fenomen. Det er jo positivt at dei som er medlem av bustadbyggelag får bustadar, men eg trur det hadde vore lurt å gå kritisk gjennom systemet med forkjøpsrett for å sjå på korleis det fungerer og kva konsekvensar det har i dag, seier Siavash.

Står svakare utan medlemskap

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, meiner forkjøpsretten først og fremst er eit gode i dag.

– Det er ein grunn til at folk melder seg inn i bustadbyggelag, nemleg at dei kan gå føre køen og interessentar på ansiennitet. Og dei som ikkje har medlemskap i eit bustadbyggelag står då svakare, i alle fall i pressområde der det er konkurranse om bustadane.

Leiar for eigedomsmeklarane sitt forbund, Carl O. Geving, meiner forkjøpsretten ikkje har same funksjon i dag som før. Foto: Victoria Wilden / NRK

Men han meiner hensikta med forkjøpsretten har endra seg. Etter krigen var forkjøpsretten viktig for at familiar som blei større, skulle kunne få ein større bustad.

– I dag er dette ein rein medlemsfordel som gjer at ein har større moglegheit til å sikre seg ein bustad, men den har ikkje den same funksjonen som den gongen då det var stor mangel på bustadar gjennom heile landet, fortel Geving.

Aukar prisane

Nokre meiner forkjøpsretten bidrar til å halde prisane på bustadane nede. Færre deltek i bodrunden, og kan derfor ikkje kan presse prisen ytterlegare opp.

Men det stemmer ikkje, seier Geving.

– Andelsleilegheiter er ettertrakta og blir omsett på linje med sjølveigarleilegheiter. Våre medlemmer erfarer at forkjøpsrettordninga ofte bidrar til å auke prisane, fordi dei som anten har låg ansiennitet eller ikkje er medlem av eit bustadbyggelag, må by høgare enn dei elles ville gjort for å skremme vekk dei som har forkjøpsrett.

Særleg der det er stort trykk på bustadmarknaden pressar forkjøpsretten opp prisane, seier Geving. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Geving meiner det også er på tide med ein diskusjon rundt gebyra som blir utløyst ved sal av ei burettslagsleilegheit.

– Avklaring av forkjøpsrett gir eit gebyr på i underkant av 7500 kroner. Så har ein eigarskiftegebyr på knappe 6000 kroner, og forretningsførarinformasjon på 7–8000 kroner, forklarar han.

– Summerer ein alt dette, blir det rundt 20.000 kroner til bustadbyggelaga ved omsetnad av ein burettslagsbustad.

Geving stiller spørsmål ved om gebyra står i forhold til det forbrukarane faktisk får.

– Det meste av dette skjer jo gjennom automatiserte, digitale prosessar. Så mykje arbeid er det ikkje, at ein skulle ta så høge gebyr.

Vann med tre veker ansiennitet

Om leilegheita som er til sals er i eit burettslag med forkjøpsrett, har ein betre odds til å få den ved å melde seg inn i bustadbyggelaget og melde forkjøp same dag, enn ved å vinne bodrunden.

Det same tenkte studenten Madeleine Aschim (23) og sambuaren Robin Skarsteen (24), då dei med tre veker ansiennitet i Usbl kapra draumeleilegheita i Horten.

Madeleine Aschim og sambuaren melde seg inn i Usbl då dei fann leilegheita dei ville by på. Foto: Privat Foto: Privat

– Vi tenkte at viss det var meininga at vi skulle få denne leilegheita, så klarar vi å ta den på forkjøpsretten, seier Madeleine.

På ei anna bodrunde dei følgde med på, var det nokon med 30 års ansiennitet som til slutt fekk leilegheita.

– Eg hadde jo ikkje håpet inne på at det skulle gå med tre veker ansiennitet, så eg jubla då eg såg at ingen andre hadde meldt forkjøp, fortel 23-åringen.

– Forståeleg

Dei alle fleste bustadar blir selt utan at forkjøpsretten blir brukt, understrekar kommunikasjonssjef Åge Pettersen i Obos til NRK.

– Forstår de at forkjøpsretten kan opplevast som frustrerande og urettferdig for nokre?

– Det er fullt forståeleg. Heldigvis er det slik at dei fleste som opplever å tape for eit medlem med eit eldre medlemskap, som regel får tilslaget på neste forsøk.

Obos framleis har ein klar sosial profil, meiner Pettersen.

– For å kunne oppfylle formålet om å skaffe medlemmene bustad og å drive med kontinuerleg bustadbygging, må Obos som alle andre gå med overskot på bustadane vi sel. Men vi betalar ikkje utbytte til rike eigarar, alt vi tener går til jamn, omfattande og langsiktig bustadbygging og samfunnsutbygging.

Kommunikasjonssjef Åge Pettersen seier Obos føler eit ansvar for å få fleire inn på bustadmarknaden. Foto: NRK Foto: NRK

– Varierande grad digitalisert

Måndag 20. desember blei «Oslobolig» lansert – eit selskap med mellom anna Oslo kommune og Obos som eigarar. Målet er at vanlege folk skal kunne få kjøpt seg bustad.

– Obos føler eit ansvar for å gjere det mogleg for fleire av medlemmene våre å komme inn på bustadmarknaden, seier Pettersen, og legg til at dette er ei satsing dei vil auke dei neste månadane.

Pettersen opplyser om at rundt 16.000 kroner blir utløyst i gebyr når ei Obos-leilegheit blir selt. Kjøparen som brukar forkjøpsretten betalar 7494 kroner. Seljaren betalar 6115 kroner i eigarskiftegebyr, medan forretningsførarinformasjon kostar frå 2286 kroner.

– Eigedomsomsetnad handlar om store verdiar, og vi er blant anna pålagt å sørge for korrekt myndigheitsrapportering og rekneskapsrapportering. Vårt ansvar ved eventuelle feil kan derfor bli stort.

– Er dette digitale prosessar som ikkje krev mykje arbeid frå dykkar side, slik Norges Eiendomsmeglerforbund hevdar?

– Prosessane er i varierande grad digitalisert. Systemutvikling og vedlikehald er kostbart, blant anna fordi det er høge krav til sikkerheit og nøyaktigheit, svarar Pettersen.

Hadde nesten gitt opp

Siavash og Admira fekk til slutt tak i ei leilegheit på populære Lambertseter. Meklaren deira synast så synd på dei etter at dei mista den første, at ho tipsa dei om ein som ville selje leilegheita si kjapt.

Paret fekk høve til å legge i inn eit privat bod, som blei akseptert. Bustaden blei aldri lagt ut på Finn, og ingen melde forkjøp.

Siavash meiner myndigheitene lar utbyggarane legge premissane for bustadpolitikken i dag. Foto: Lena Jarstad / NRK Foto: Lena Jarstad / NRK

– Vi hadde eigentleg gitt opp å finne noko her, så vi tenkte at det var no eller aldri. Hadde vi ikkje fått denne, måtte vi nok ha venta lenge, seier Siavash.

– Har de meldt dottera dykkar inn i Obos?

– Ja, dessverre, seier Admira.

– Vi måtte tenke på framtida hennar, og at bustadmarknaden truleg ikkje blir betre med åra, seier Siavash.